Le Wall Street Journal apporte de nouveaux éléments sur une affaire déjà connue. Les motifs des licenciements restent contestés par les chercheurs.

OpenAI : une enquête détaille les contrôles de téléphones au cœur du renvoi de trois chercheurs

Des téléphones inspectés et des échanges sur Signal examinés : l’enquête publiée le 23 octobre par le Wall Street Journal apporte des détails sur le renvoi de trois chercheurs d’OpenAI. Les licenciements remontent à fin septembre et début octobre. Leurs motifs restent contestés par les intéressés.

Selon le journal, ces contrôles s’inscrivaient dans une enquête sur d’éventuelles divulgations d’informations confidentielles. Les chercheurs contestent les manquements qui leur sont reprochés. Ces nouveaux éléments ne constituent donc pas, à eux seuls, une preuve de leur culpabilité.

Les chercheurs défendent les échanges avec des experts extérieurs

Tomek Korbak, Jasmine Wang et Mikita Balesni avaient exposé leur position dans une lettre publiée le 8 octobre. Ils y défendent la nécessité d’échanges entre chercheurs pour travailler sur la sécurité de l’IA et demandent des règles permettant de mieux concilier ces collaborations avec les obligations de confidentialité.

Leur texte aborde notamment la possibilité de surveiller le comportement des modèles et leurs chaînes de raisonnement. Le sujet porte sur les méthodes qui permettent de comprendre et contrôler un système, pas simplement sur une querelle autour des performances d’un chatbot.

Pour une équipe qui étudie les risques de ses propres modèles, le dilemme est compréhensible : une expertise extérieure peut aider à discuter une méthode, alors que les documents internes peuvent contenir des informations que l’employeur protège. La question litigieuse est de savoir quels échanges ont réellement eu lieu et s’ils étaient autorisés.

OpenAI refuse d’y voir une sanction pour avoir parlé de sécurité

Dans sa réponse rapportée par Reuters le 9 octobre, OpenAI invoquait des violations de règles sur les informations sensibles et contestait l’idée que les chercheurs aient été renvoyés pour avoir soulevé des préoccupations de sécurité. Cette position doit rester distincte de celle des anciens salariés.

Le nouveau reportage du Wall Street Journal enrichit le récit des contrôles internes. Il ne permet pas de présenter comme définitivement tranchée la controverse sur les motifs des licenciements.

Ce dossier pose une question de gouvernance des modèles largement utilisés : quelles règles permettent à des spécialistes d’examiner les risques avec des interlocuteurs extérieurs, tout en protégeant les informations confidentielles ? La lettre des chercheurs, la réponse d’OpenAI et le reportage du WSJ éclairent trois aspects de ce désaccord. Aucun ne suffit à lui seul à en trancher tous les motifs.