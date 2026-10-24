Le nouveau modèle privilégie la composition graphique et la typographie. Son intérêt se jouera aussi dans les corrections nécessaires après génération.

Le vrai travail commence parfois après la génération d’une image : reprendre le titre, déplacer les éléments et refaire les marges. Canva Craft, présenté le 22 octobre dans Dream Lab, s’attaque précisément à la composition et à la typographie. Canva annonce une disponibilité mondiale pour ce nouveau modèle d’images.

Craft planifie la place des éléments avant de générer le visuel

D’après la présentation officielle, Craft sépare la planification du visuel de son rendu. Le système détermine d’abord l’organisation des éléments, avant de générer l’image. Canva met notamment en avant la typographie, plus de trente formats d’image et une définition pouvant atteindre 2K.

Pour un utilisateur qui prépare une annonce d’événement ou une publication sociale, le problème à résoudre est très concret. Une belle illustration qui impose de refaire tout le bloc de texte, de déplacer le sujet principal ou de recréer les marges perd une partie de son intérêt. La composition et la facilité de reprise comptent donc autant que le résultat du premier essai.

La société présente ce travail dans le prolongement de son activité de recherche. Son annonce du 21 octobre sur Canva Research insiste sur la volonté de produire des outils que l’on peut diriger et modifier, au-delà de la seule génération automatique.

Magic Layers permet une reprise, sans rendre chaque résultat parfait

Canva évoque l’utilisation de Magic Layers pour transformer un résultat en éléments éditables. Il faut distinguer cette étape de la génération elle-même : recevoir une image ne signifie pas que tous ses objets sont déjà des calques natifs indépendants.

Avant d’utiliser un résultat dans une communication réelle, la vérification la plus utile porte sur les informations qui doivent être exactes : date, prix, nom propre, accent et coordonnées. Un contrôle à la taille finale est également préférable à une simple inspection en grand sur l’écran. Un texte reconnaissable à l’ouverture peut rester trop petit dans le format de diffusion choisi.

Ces critères donnent une façon d’évaluer Craft sans se limiter à comparer des images spectaculaires. Peut-on obtenir la hiérarchie souhaitée, corriger une information et réutiliser la création dans un autre format sans tout recommencer ?

Nous n’avons pas réalisé de test comparatif de Craft. Pour un premier essai, un visuel avec une date, un nom propre et un format de diffusion précis sera plus instructif qu’une demande d’image sans contrainte : ce sont les détails à conserver et à corriger qui permettront d’apprécier l’intérêt du nouvel outil.