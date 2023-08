OnePlus devait présenter son smartphone pliable ce mois-ci, mais un contretemps est survenu

OnePlus, un des plus grands fabricants de smartphones qui n’a toujours pas sorti son propre modèle pliable. C’était censé changer ce mois-ci, mais quelques complications sont survenues. Restons patients pour l’appareil en question.

Les smartphones pliables peuvent ne pas être les plus populaires, mais ils sont certainement remplis de technologie innovante. Il suffit de regarder la complexité des charnières sur les smartphones pliables, qui sont constituées de dizaines de pièces. Cependant, un autre aspect tout aussi important de ce type d’appareil est l’écran. Et c’est précisément cet élément qui a empêché le OnePlus Open (précédemment connu sous le nom de V Fold) de faire ses débuts dans l’immédiat.

Des rapports non officiels antérieurs suggéraient que OnePlus était bien parti pour lancer son dernier smartphone pliable, dont la première était prévue pour le 29 août de cette année. Cependant, selon les rapports de l’utilisateur X Max Jambor, la sortie de l’appareil a été reportée à une autre date.

Open Launch got pushed back a bit, but no worries the delay is actually good in a way

Open was supposed to have a BOE screen but turns out it was 👎🏼 – new panels are from Samsung ✅

Stay tuned for an exciting device!

More to follow 🔜

— Max Jambor (@MaxJmb) August 1, 2023