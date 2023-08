Changement radical sur Twitch : Les streamers ne seront pas satisfaits

Choc majeur sur Twitch ! Les streamers ne seront pas contents. Une nouvelle modification majeure de la politique de Twitch risque de chambouler l’univers du streaming. L’interdiction totale de l’engagement des streamers dans les activités liées aux sites de paris sur CS:GO pourrait bien provoquer un grand bouleversement. Quelles seront les implications pour l’une des plus grandes équipes eSport ? C’est une question à laquelle il faudra répondre.

Le contexte : les skins CS:GO

Pour comprendre la situation, il est important de souligner que dans CS:GO, les skins sont disponibles et ont une valeur réelle. Bien qu’il s’agisse simplement de pixels, ils peuvent coûter plusieurs centaines de milliers d’euros pour les versions les plus uniques. Et parce que cette valeur existe, un industrie du pari s’est malheureusement développée autour de ces skins. Cette industrie, centrée sur le divertissement et le pari dans le monde de CS:GO, prospère depuis longtemps.

Le pari sur les skins CS:GO

Auparavant, il était facile de parier sur la roulette, mais l’ouverture de coffres sur des plateformes externes comme Hellcase ou Key-Drop est devenue populaire. Néanmoins, c’est toujours du pari, similaire aux machines à sous, où l’on paie pour avoir la chance d’ouvrir un coffre, en espérant obtenir un objet de plus grande valeur. Dans la plupart des cas, notre solde ne fait que diminuer.

Twitch interdit les paris sur les skins

Autrefois, ces sites externes sponsorisaient pratiquement toute personne qui voulait faire la publicité et ouvrir ces coffres en streaming, indépendamment de leur public cible. Aujourd’hui, ouvrir des coffres sur Hellcase ou Key-Drop pour des dizaines de milliers d’euros en streaming pourrait poser problème.

Twitch, la plus grande plateforme où les créateurs faisaient souvent la promotion de ces sites et de leurs codes d’affiliation, a mis à jour ses directives pour interdire la promotion des paris sur les skins de CS:GO. Un nouvel élément a été ajouté : les paris sur les skins de CS:GO sont-ils autorisés sur Twitch, par exemple pour la promotion ou le sponsoring ? Il semble que Twitch interdit désormais la publicité pour l’ouverture de skins sur des sites externes, la présentation et l’incitation à utiliser des codes d’affiliation ou même le fait de lier à ces sites.

Impact sur G2, une organisation eSports respectée

European Esports Organization, G2 Esports are welcoming CS:GO Roll as their newest CS Skin Gambling sponsor However they are facing backlash after using m0NESY as the face of the partnership a day after just turning 18pic.twitter.com/E5yrud0qv9 — Dexerto Esports (@DexertoEsports) May 2, 2023

Cette interdiction pourrait poser un problème à l’organisation eSports respectée, G2. Ils ont annoncé une collaboration avec le casino en ligne CS:GO Roll en mai dernier. Cela signifie-t-il que leurs maillots ne pourront plus être montrés sur Twitch lors des compétitions officielles ?

Les créateurs de CS:GO étaient fortement liés aux paris

Dans la première partie d’une vidéo publiée en juillet 2023, le YouTuber HOUNGOUNGAGNE a révélé qu’environ 75% du top 300 des streamers CS:GO sur Twitch avaient des sponsors de l’industrie des paris sur les skins. Cela signifie qu’ils faisaient la promotion de sites externes où l’on peut ouvrir des coffres.

Est-ce une coïncidence si l’un des plus grands acteurs de l’espace gaming sur YouTube a attiré l’attention sur ce problème et si Twitch a réagi si rapidement ? C’est probablement une coïncidence. Mais maintenant, les projecteurs sont braqués sur les paris en ligne dans CS:GO, ce qui ne peut qu’être une bonne chose.