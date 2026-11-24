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Le correctif GeForce 621.35 ne suffit apparemment pas sur toutes les configurations. Un utilisateur rapporte encore environ 4,5 Go d’écritures par heure pour le processus NVIDIA après son installation, alors que la première heure suivant le redémarrage semblait normale. Ce relevé individuel ne mesure ni la fréquence du bug dans le parc GeForce, ni une panne du SSD. Il montre surtout pourquoi un contrôle très court peut donner une impression trompeuse.

Le problème revient après plusieurs heures

Dans son comparatif de trois versions de pilotes, l’utilisateur robbiekhan décrit une machine équipée d’une RTX 4090 et d’un Samsung 990 Pro de 2 To, sous Windows 11 26H2. Il suit à la fois les écritures du processus NVDisplay.Container.exe , les mesures de HWiNFO64 et le compteur d’écritures du SSD.

Avec 621.35, il relève une activité presque nulle pendant une première heure. Sur les neuf heures suivantes, au repos et avec l’écran en veille, le compteur d’entrées-sorties du processus augmente en revanche de 40,85 Go, soit environ 4,54 Go par heure. Sur cette même période, le compteur S.M.A.R.T. du SSD progresse de 36 Go. Ces deux valeurs décrivent des niveaux de mesure différents : il serait inexact de présenter le premier chiffre comme une mesure directe des écritures physiques de la mémoire flash.

Ce témoignage a été relayé par PC Gamer le 22 novembre. Le comportement décrit survient après une durée de fonctionnement prolongée ou des changements d’état de l’affichage. Il ne démontre pas que chaque PC doté du correctif reproduira ce scénario.

Un correctif ciblé ne constitue pas un diagnostic de votre SSD

Le hotfix NVIDIA 621.35 vise les écritures excessives du fichier nvlog.nvlgstg , référencées sous le numéro de problème 7116722. Menow avait détaillé ce que ce pilote facultatif est censé corriger. La nouvelle information porte sur sa portée réelle, à la lumière des retours après installation.

Le volume écrit n’est pas le volume occupé : un journal réécrit peut générer de nombreuses opérations sans grandir dans les mêmes proportions. Ces relevés ne permettent pas non plus de calculer une durée de vie restante sans connaître le modèle de SSD, son endurance nominale et ses données d’état.

Observer la bonne période et le bon processus

Pour savoir si votre PC présente une activité semblable, Microsoft explique comment ouvrir le Moniteur de ressources : appuyez sur Windows + R, saisissez resmon , puis ouvrez l’onglet Disque. Cette vue permet d’identifier les processus à l’origine des accès et leur débit.

Comparez une période calme avec une autre après plusieurs heures de fonctionnement, en notant la version du pilote et les logiciels actifs. Un téléchargement, une mise à jour ou une synchronisation peut également écrire sur le stockage. L’objectif est d’attribuer l’activité au bon processus avant de modifier un pilote.

Sur sa propre machine, robbiekhan indique que le retour à 621.01 a fortement réduit l’activité du processus NVIDIA. Cela reste un résultat lié à sa configuration, pas une recommandation universelle : un ancien pilote peut manquer de corrections ou ne pas convenir à votre carte et à vos jeux. Un relevé indiquant version, modèle de GPU, durée d’observation et compteurs comparables sera plus utile au support qu’un simple total d’écritures pris isolément.