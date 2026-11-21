NVIDIA a publié le pilote correctif GeForce 621.35 pour un problème d’écritures répétées sur le SSD en arrière-plan. Si votre ordinateur semble solliciter son stockage sans raison après une mise à jour graphique, c’est donc une version à examiner. Elle ne signifie toutefois pas que tous les utilisateurs de GeForce sont concernés, ni que leur SSD a été endommagé.

L’intérêt de cette nouvelle version est précis : traiter le journal nvlog.nvlgstg , cité dans les signalements récents. Avant d’installer quoi que ce soit, quelques minutes d’observation permettent de savoir si votre machine présente bien ce comportement.

Ce que corrige le pilote 621.35

La fiche du correctif GeForce 621.35 publiée par NVIDIA vise les écritures excessives du fichier nvlog.nvlgstg en arrière-plan, sous la référence de problème 7116722 . Ce correctif facultatif est une version bêta, soumise à une validation plus courte qu’un pilote certifié WHQL. Si vous ne rencontrez pas ce problème, vous pouvez attendre son intégration dans une version habituelle. Ce hotfix repose sur le pilote 621.24. Il s’agit d’un correctif ciblé, proposé pour répondre au problème avant son intégration au circuit habituel des pilotes.

Cette précision compte : un hotfix n’est pas un nouveau réglage destiné à accélérer tous les jeux. Son intérêt, ici, concerne l’activité du stockage. Il ne faut donc pas attendre davantage d’images par seconde ni un gain d’espace libre équivalent au volume d’écritures supprimé.

1. Vérifier votre version avant de comparer

Faites un clic droit sur le Bureau et ouvrez le Panneau de configuration NVIDIA. Ouvrez Informations système, en bas de la fenêtre. Relevez le modèle de carte graphique et le numéro de pilote. Conservez ces informations pour comparer la situation après la mise à jour.

NVIDIA décrit ce chemin dans son aide consacrée aux informations de la carte graphique. Sur un portable possédant deux puces graphiques, noter la référence exacte évite de confondre le pilote GeForce et celui du circuit intégré.

2. Regarder ce qui écrit réellement sur le SSD

Fermez les jeux et laissez se terminer les téléchargements, installations et synchronisations visibles. Une activité disque pendant une mise à jour n’a rien d’anormal. Le but est d’observer l’ordinateur dans une situation aussi calme que possible.

Appuyez sur Windows + R, saisissez resmon et validez. Dans le Moniteur de ressources, ouvrez l’onglet Disque. Repérez NVDisplay.Container.exe dans les processus. Sélectionnez-le pour examiner les fichiers auxquels il accède. Cherchez nvlog.nvlgstg dans l’activité disque. Notez si les écritures sont répétées et leur rythme, plutôt qu’une simple pointe isolée. Gardez une capture et l’heure du relevé. Après installation, reproduisez la même observation dans des conditions comparables.

Le nom d’un processus NVIDIA ne suffit pas à établir ce diagnostic. Il faut faire le lien avec le fichier concerné. Un jeu, un navigateur ou une tâche Windows peuvent solliciter simultanément le même disque.

3. Installer le correctif depuis NVIDIA

Si vous retrouvez le comportement décrit, passez par la fiche officielle du hotfix et vérifiez la compatibilité du téléchargement avec votre système. Évitez un installateur récupéré sur une page proposant indistinctement des « pilotes optimisés » ou des outils de réparation.

Enregistrez votre travail, puis fermez les applications et utilitaires de surveillance de la carte graphique. Lancez l’installateur NVIDIA compatible et suivez ses indications. Ne l’exécutez pas pendant une autre installation Windows. Redémarrez l’ordinateur à la fin de l’opération, puis contrôlez que le nouveau numéro apparaît dans les informations système. Refaites le relevé du Moniteur de ressources au repos. Comparez le même fichier et une durée comparable.

Une désinstallation complète avec un utilitaire tiers n’est pas une étape obligatoire pour commencer. L’assistance NVIDIA détaille une installation manuelle propre si l’installation normale échoue ; cette procédure répond à une difficulté d’installation, elle ne doit pas être ajoutée automatiquement à tous les diagnostics.

Ce que le compteur d’écritures ne permet pas de conclure

Des écritures répétées ne prouvent pas qu’un SSD est déjà défectueux. Le volume attribué à un programme par Windows n’est pas, à lui seul, une mesure directe de l’usure des cellules de mémoire. De même, réécrire un petit journal peut générer beaucoup d’activité cumulée sans faire grossir d’autant l’espace occupé.

Si votre PC n’affiche pas le phénomène, il n’y a pas de raison de présenter ce correctif comme une urgence universelle. S’il persiste après installation, conservez le numéro du pilote, le chemin du fichier et vos captures : ces éléments sont plus utiles pour un signalement qu’un total d’écritures sans contexte.