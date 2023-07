Mise à jour exceptionnelle de World of Warcraft : Fractures dans le Temps et contenu bonus !

Les fans de World of Warcraft Dragonflight sont en émoi suite à l’annonce de la prochaine mise à jour majeure du jeu, nommée Fissures dans le Temps. Prévue pour le 11 juillet, elle sera déployée sur PC à 19h (heure française). Les notes de la mise à jour 10.1.5 révèlent une extension massive comprenant le tout nouveau Méga-donjon L’Aube de l’Infini, la spécialisation de renforcement de l’Evoker, les événements Time Rift, la Coupe de dragonriding de Kalimdor et de nouvelles options de personnalisation pour les Warlocks.

De nouvelles spécialisations et un Méga-donjon inédit

La spécialisation de renforcement de l’Evoker est présentée comme la première spécialisation “support” de WoW. D’après Blizzard, les Evokers exploitent “l’essence des dragonflights Noir et Bronze pour amplifier les capacités de leurs alliés à proximité”.

Le Méga-donjon L’Aube de l’Infini est une zone réservée aux joueurs de niveau Mythic et comprend huit boss. Les joueurs pourront voyager dans le temps pour affronter l’Iridikron, un adversaire machiavélique et impitoyable.

Nouvelles races et personnalisation des Warlocks

La classe des Warlocks s’ouvre à de nouvelles races, dont les Night Elves, Draenei, Lightforged Draenei, Pandaren, Kul Tiran, Tauren, Highmountain Tauren, Mag’har Orcs, et Zandalari Trolls. Cette mise à jour comprend également une quête spécifique aux Warlocks et la possibilité d’utiliser le Barbershop pour personnaliser vos familiers.



Mises à jour et améliorations de gameplay

Outre ces nouveautés, cette mise à jour intègre également une pléthore de modifications d’équilibrage et de correctifs, ainsi que de nombreuses améliorations du gameplay. Consultez ci-dessous les détails de cette mise à jour riche en contenu :

World of Warcraft Mise à jour Fractures dans le Temps 10.1.5

PERSONNAGES

Ajout de cinq nouvelles couleurs de fourrure pour les Worgens et d’une nouvelle couleur d’œil pour l’Orc Mag’har. L’éclairage reflété dans les yeux non lumineux est désormais dynamique, et plus statique. Toutes les restrictions pour déverrouiller les Races Alliées ont été supprimées, à l’exception de l’exigence de niveau. Désormais, toutes les Races Alliées peuvent être déverrouillées si vous possédez un personnage de niveau 40 sur votre compte (au lieu du niveau 50 auparavant). En outre, les nouveaux personnages de Race Alliée seront désormais dirigés vers Chromie (au lieu du Warboard).

DONJONS ET RAIDS

Les joueurs ayant vaincu Garrosh Hellscream dans le Siège d’Orgrimmar pourront désormais passer directement au Sanctum Interne sur tous les personnages du compte en lisant le parchemin accroché sur le mur près du Loremaster Cho à l’entrée. La santé des boss dans les donjons classiques a également été ajustée pendant le Temps de Chromie pour une meilleure cohérence.

TEMPS DE CHROMIE

Chromie vous enseignera désormais ce qu’est le Temps de Chromie, vous proposera des timelines à choisir et partagera les cinématiques d’ouverture. Le niveau maximum dans le Temps de Chromie est désormais de 61 (au lieu du niveau 60 précédemment). De plus, les restrictions d’extension du Temps de Chromie ont été levées, offrant plus de liberté aux joueurs.

INTERFACE UTILISATEUR ET ACCESSIBILITÉ

SUIVI DES APPARENCES

Vous pouvez désormais suivre les apparences de transmog non collectées en cliquant dessus avec la touche Shift dans le volet Collections. Cela l’ajoute à votre Suivi d’objectifs. Cliquez sur l’icône pour le supertrack, tout comme vous le feriez pour une quête.

MODE ÉDITION

La mise à jour apporte également des barres de durée (respiration, fatigue) avec des réglages de taille, une interface utilisateur pour les véhicules multi-places avec des réglages de taille, et des lignes montrant à quoi vos éléments sont alignés, pour une expérience de jeu plus personnalisée et intuitive.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.