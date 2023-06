M3 Pro MacBook Pro : plus puissant, mais ne sortira pas en 2023. Voici pourquoi !

Les raisons du retard du M3 Pro MacBook Pro en 2023

Le M3 Pro MacBook Pro, très attendu par de nombreux professionnels et amateurs de technologie, ne sortira pas en 2023 comme prévu initialement. Plusieurs raisons sous-tendent ce report, toutes liées à des défis de production et de rendement de la puce M3.

🔴#Apple devrait sortir les premiers iMac, MacBook Pro 13" et MacBook Air avec la puce M3 d'ici la fin de l'année ou début 2024 🖥️ Il est temps pour Apple de sortir une mise à jour de l'iMac M1. Surtout qu'il date de mai 2021 et qu'un Mac mini M2 moins cher est plus performant… pic.twitter.com/ZXc0xEl9HI — AppleGeek (@Apple_Geek_Actu) May 14, 2023

Problèmes de rendement du processus 3nm de TSMC

Le cœur du problème réside dans les difficultés rencontrées par TSMC, le partenaire d’Apple pour la fabrication des puces, avec son processus de fabrication en 3 nanomètres. Cette technologie de pointe, utilisée pour la fabrication des puces M3, offre des améliorations notables en termes de vitesse et d’efficacité. Cependant, des problèmes persistants de rendement ont conduit à un manque de garantie de la part de TSMC sur le nombre de puces nécessaires pour la production en volume des appareils alimentés par M3, forçant ainsi Apple à repousser la date de sortie jusqu’en 20247†source.

Notez que bien que ces informations proviennent d’une source non vérifiée, d’autres indices indiquent que TSMC a du mal à répondre à la demande de puces construites sur son processus de pointe en 3nm. Un rapport de EE Times a également déclaré que TSMC avait des problèmes avec les outils et le rendement de 3nm, affectant sa capacité à répondre à la demande d’Apple pour la nouvelle technologie de puce8†source.

La production de masse du M3 débutera fin 2023

Selon l’analyste industriel Ming-Chi Kuo, la puce M3 de nouvelle génération d’Apple entrera en production de masse dans la seconde moitié de 2023. Apple prévoit d’utiliser la puce M3 pour les futurs modèles de MacBook Air de 13 pouces, MacBook Pro de 13 pouces, iMac de 24 pouces et Mac mini. Quant aux puces M3 Pro et M3 Max de plus haut de gamme, elles sont destinées aux modèles de MacBook Pro de 14 et 16 pouces qui seront lancés au premier semestre 20249†source.

Il est clair que le report du M3 Pro MacBook Pro est principalement dû à des problèmes de production liés à la nouvelle technologie de puces de TSMC. Bien que cela puisse décevoir de nombreux fans d’Apple impatients de mettre la main sur les nouveaux MacBooks M3 Pro, ces défis sont en grande partie hors du contrôle d’Apple. En attendant, il est certain que lorsque le M3 Pro MacBook Pro sera finalement lancé, il offrira des performances exceptionnelles et des améliorations significatives en termes de vitesse et d’efficacité, rendant l’attente encore plus valable.

