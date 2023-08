Les fonctions cachées de l’iPhone qui vont bouleverser votre quotidien !

L’iPhone est un smartphone incroyable, regorgeant de fonctions étonnantes et de caractéristiques insoupçonnées. Derrière son interface élégante se cachent des trésors de fonctionnalités que bon nombre d’entre nous ignorent. Ces incroyables astuces pour iPhone vous permettront d’en apprendre plus sur votre appareil et d’améliorer votre expérience utilisateur.

Personnalisez vos vibrations pour Appels, SMS et plus encore

Le constant bourdonnement de l’iPhone peut être assez irritant. Heureusement, l’iPhone offre la possibilité de créer des modèles de vibration personnalisés pour les appels, les SMS et plus encore. Cette option vous permet d’identifier rapidement les appels importants et moins importants grâce à des vibrations distinctes.

Pour activer cette fonction, rendez-vous dans les réglages, choisissez ‘Sons et vibrations’, et activez ‘Système haptique’.

Pour créer un modèle de vibration unique, allez dans “Réglages”, puis “Sons & vibrations”. Sélectionnez ensuite le type d’alerte que vous souhaitez personnaliser, par exemple “Sonnerie de texte”. Ensuite, appuyez sur “Vibration” et choisissez “Créer une nouvelle vibration”. Vous pouvez alors définir votre propre modèle de vibration en tapotant avec votre doigt sur l’écran.

Accès aux informations médicales en cas d’urgence

Ceci est une autre caractéristique remarquable en cas d’urgence. Il vous suffit de configurer votre ID médical sur votre iPhone, ce qui permet un accès instantané à vos informations médicales cruciales, directement depuis votre écran verrouillé, sans avoir à entrer votre code d’accès.

Pour configurer cela, ouvrez l’onglet de santé et naviguez vers l’onglet résumé. Appuyez sur votre photo de profil, sélectionnez ID médical, et cliquez sur l’option de modification pour ajouter des détails comme votre date de naissance, vos allergies et votre groupe sanguin.

La fonction de tapotement arrière

Disponible sur les modèles d’iPhone ayant iOS 14 et versions ultérieures, cette fonction vous permet de double-taper ou triple-taper sur l’arrière de votre iPhone pour exécuter diverses actions, telles que l’ouverture du centre de contrôle, la capture d’écrans, le déclenchement d’options d’accessibilité, ou toute autre action selon vos préférences.

Codes secrets : Un trésor caché

Apple prend soin de ses clients et a donc intégré une fonction incroyable de codes secrets. Ces codes débloquent instantanément des paramètres et informations diverses, offrant un aperçu des fonctionnalités de votre téléphone. Par exemple, le code *#07# affiche le numéro IMEI unique de votre iPhone, ce qui est utile pour l’enregistrement, le déverrouillage, ou le signalement d’un téléphone perdu ou volé.

Effacez du Texte en Secouant l’Appareil

Il est désormais possible d’effacer du texte en secouant simplement votre iPhone, au lieu de devoir appuyer laborieusement sur la touche retour. Si cette fonction n’est pas activée par défaut, assurez-vous de l’activer dans Réglages > Accessibilité > Toucher.

Le curseur caché : Une souris secrète

Composer un long texte peut être un défi. Cependant, l’iPhone a une fonctionnalité cachée qui vous permet d’utiliser votre doigt comme une souris secrète. Pour cela, appuyez longuement sur la barre d’espace et votre doigt devient un curseur.

Personnalisation du centre de contrôle

L’iPhone offre à ses utilisateurs la puissance de personnaliser leur Centre de Contrôle. Cette option garantit un accès rapide à des commandes essentielles, telles que le mode avion, Ne Pas Déranger, la lampe torche, et des raccourcis vers vos applications préférées, sans avoir à naviguer dans des menus.

Ces fonctionnalités incroyables mentionnées ci-dessus peuvent maximiser votre expérience d’utilisation de l’iPhone, rendant vos interactions quotidiennes plus agréables et efficaces. Ainsi, votre iPhone ne sera plus seulement un simple smartphone, mais un compagnon intelligent qui répond de manière intuitive à vos besoins.