Le Galaxy M44 5G fait sensation avec des spécifications remarquables et offre des performances exceptionnelles sur les plateformes de test

Préparez-vous à être éblouis par le nouveau bijou de Samsung : le Galaxy M44 5G. Avec des caractéristiques techniques impressionnantes et des performances de pointe, ce smartphone semble être prêt à révolutionner le marché. Passons en revue ses caractéristiques qui le distinguent sur les plateformes de test.

Un successeur prometteur

Samsung travaille d’arrache-pied sur un nouveau téléphone de la série Galaxy M, présumé être le Galaxy M44 5G. Ce dernier est supposé succéder au Galaxy M34 5G. Le nouveau venu de Samsung a été repéré sur la plateforme de test de performance Geekbench, révélant certaines de ses caractéristiques principales. Attachez votre ceinture, car nous sommes sur le point de vous donner tous les détails…

Spécifications époustouflantes du Galaxy M44 5G

Les rumeurs ont commencé à se propager après une fuite d’un employé de Samsung, qui affirmait avoir un prototype en main et travailler sur son test. Il est particulièrement intéressant de noter que les résultats des tests du téléphone ont confirmé qu’il est alimenté par le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 888. Bien que ce choix puisse sembler inhabituel pour Samsung, qui utilise généralement ses propres processeurs Exynos dans cette catégorie, certains experts estiment que le Snapdragon 888, bien qu’il soit un produit phare d’il y a trois ans, surpasse encore les performances des processeurs intermédiaires actuels. Avec une vitesse de pointe de 2,84 GHz, le processeur est couplé à une unité de traitement graphique Adreno 660.

Un accord gagnant-gagnant ?

Un expert technique suggère que Samsung a peut-être conclu un accord avec Qualcomm en raison de l’excédent de puces de cette version dans les entrepôts de l’entreprise, ce qui aurait créé une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties impliquées.

D’autres spécifications alléchantes

En ce qui concerne les autres spécifications, on s’attend à ce que le téléphone soit équipé d’un écran Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une taille d’écran de 6,5 pouces, protégé par un verre Gorilla Glass 5. Des fuites suggèrent que le téléphone sera équipé d’une mémoire vive (RAM) de 6 Go ou 8 Go, avec une différence de capacité de stockage qui pourrait atteindre 128 Go ou 256 Go. Le prototype fonctionne actuellement avec le système d’exploitation phare Android 13.

Une suite très attendue

On s’attend à ce que le Galaxy M44 5G succède à son prédécesseur, le Galaxy M34 5G, avec des spécifications et des fonctionnalités améliorées. Le Galaxy M34 5G a été lancé plus tôt ce mois-ci à un prix de départ de 16 999 roupies (environ 200 €), un téléphone de milieu de gamme équipé d’un écran incurvé, de trois caméras arrière et d’un écran Super AMOLED de 120 Hz. Voici un résumé des spécifications du téléphone :

Le maître des caméras

En termes de caméras, il est possible qu’il comporte un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisateur optique, un objectif grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Il est également possible qu’il y ait une caméra frontale de 13 mégapixels.

Puissance de la batterie

Samsung nous a habitués à des capacités de batterie importantes pour cette catégorie de téléphones. Nous nous attendons donc à ce que le téléphone tire son énergie d’une énorme batterie de 6000 mAh avec une capacité de charge de 25 W.

En somme, le Galaxy M44 5G promet de faire sensation avec ses spécifications remarquables et semble prêt à offrir des performances exceptionnelles sur les plateformes de test.