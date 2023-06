Le film “Flash” a fuité sur Internet : que s’est-il passé ?

Le nouveau film “Flash” a fait une apparition surprenante sur Twitter, suscitant une grande surprise. Cette fuite inattendue a suscité beaucoup d’interrogations.

Une version complète de “Flash” disponible sur Twitter

Étonnamment, une version complète de “Flash”, enregistrée avec une caméra dans une salle de cinéma, a été mise en ligne sur Twitter. La qualité d’image était acceptable et permettait de regarder le film sans aucun obstacle. Accessible pendant huit heures consécutives, la production a recueilli jusqu’à 1,7 million de vues. Cependant, la production n’est plus disponible en ligne. Le “Flash” qui a été téléchargé sur Twitter a été supprimé et l’utilisateur responsable de cette mise en ligne a été bloqué.

Comment a-t-on pu en arriver là ?

Il est probable que l’individu responsable du téléchargement de “Flash” sur Twitter ait délibérément choisi de le faire aux premières heures de la matinée (heure américaine) le dimanche 25 juin. Ce n’est cependant pas la première fois qu’un film américain est divulgué sur cette plateforme de médias sociaux. En effet, la célèbre animation “Super Mario Bros. Film” avait connu le même sort en avril 2023. Malgré cette fuite, l’animation avait enregistré des records au box-office. Ces incidents sont généralement attribués à l’augmentation des limites de durée de vidéo et de taille de fichier sur Twitter. Cela permet aux abonnés de publier des vidéos de deux heures pesant jusqu’à 8GB.

Des perspectives pessimistes pour “Flash” au cinéma

Le film “Flash”, bien que toujours à l’affiche, n’inspire pas beaucoup d’optimisme quant à son avenir dans les salles obscures. Beaucoup anticipent qu’il pourrait s’agir de l’un des plus grands échecs cinématographiques de cette année. Pour rappel, “Flash” raconte l’histoire de Barry Allen (Ezra Miller) qui, suite à un événement extraordinaire, acquiert la capacité de se déplacer à une vitesse incroyable et devient le gardien de Central City sous un pseudonyme. Le film met en vedette Ezra Miller, Michael Keaton, Sasha Calle et Michael Shannon.

