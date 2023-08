L’annonce officielle tant attendue : Xiaomi Mix Fold 3 change la donne !

L’attente est enfin terminée ! Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a confirmé en juillet que le Xiaomi Mix Fold 3 serait lancé en août en Chine. Ce n’est pas tout : ce téléphone marquera une étape historique pour l’entreprise.

Un lancement tant attendu

En juillet, Lei Jun avait dévoilé que le Xiaomi Mix Fold 3 serait le premier appareil fabriqué dans leur tout nouveau “Smart Factory” situé à Pékin, Chine. Par la suite, l’entreprise a confirmé que le lancement officiel de cet appareil aurait lieu le 14 août, aux côtés du Redmi K60 Ultra, du Xiaomi Pad 6 Max et du Xiaomi Band 8 Pro, lors d’un événement majeur en Chine. De plus, le Redmi K60 Ultra sera bientôt disponible sur les marchés internationaux sous le nom de Xiaomi 13T Pro, tout comme le Xiaomi Band 8 Pro.

En revanche, nous n’avons pas encore d’informations sur une éventuelle sortie internationale du Xiaomi Mix Fold 3 et du Xiaomi Pad 6 Max, qui pourraient rester exclusifs au marché chinois.

Caractéristiques Nnotables du Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi a équipé ce nouveau bijou technologique d’une coque arrière nommée Dragon Scale Fiber. La marque affirme que ce matériau est nettement plus résistant que le verre traditionnel. Et ce n’est pas tout : le téléphone est doté d’un écran pliable E6 AMOLED LTPO de 8.03 pouces avec une résolution 2K. En complément, il présente un autre écran AMOLED de 6.56 pouces offrant une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Un appareil photo hors du commun

Le design de la caméra ne déroge pas à la règle d’innovation. Le smartphone utilise un verre ultra-fin et flexible pour l’écran intérieur, qui, selon la certification TÜV Rheinland, est 2,25 fois plus résistant et peut supporter plus de 500 000 pliages. De plus, cet écran est protégé par le verre Corning Gorilla Victus 2 à l’extérieur et par le verre UTG à l’intérieur. Côté performances, l’appareil est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 octa-core, gravé en 4 nanomètres.

Le Xiaomi Mix Fold 3 affiche une épaisseur de 4,93 mm à l’ouverture et de 9,8 mm lorsqu’il est plié. Pour les amateurs de photographie, Xiaomi a équipé l’appareil d’une caméra arrière quadruple réglée par Leica. Les objectifs principaux, téléphoto et périscope bénéficient d’une stabilisation optique d’image et des lentilles Leica Vario-Summicron. De plus, l’appareil dispose d’un module caméra rectangulaire orné du logo Leica et d’un flash LED.

Des spécifications imposantes

L’écran, le processeur, l’appareil photo… tout semble avoir été conçu pour impressionner. Le Xiaomi Mix Fold 3 dispose d’une batterie de 4800 mAh avec trois puces dédiées pour booster la performance. L’autonomie annoncée est impressionnante : 8 heures et 20 minutes avec un affichage constant d’une image blanche à une luminosité de 500 nits. Xiaomi affirme que ce modèle offre une amélioration de 52% de la durée de vie de la batterie, pouvant durer jusqu’à 1,38 jour avec une seule charge.

Caractéristiques Clés :

Écran : Ecran pliable AMOLED de 8,03 pouces, 120 Hz, 2K, luminosité maximale de 2600 nits. Second écran AMOLED de 6,56 pouces, 120 Hz, FHD+.

Ecran pliable AMOLED de 8,03 pouces, 120 Hz, 2K, luminosité maximale de 2600 nits. Second écran AMOLED de 6,56 pouces, 120 Hz, FHD+. Processeur : Snapdragon 8 Gen 2, GPU Adreno 740.

Snapdragon 8 Gen 2, GPU Adreno 740. Stockage : RAM de 12 GB/16 GB LPDRR5X, stockage interne de 256 GB/512 GB/1 TB UFS 4.0.

RAM de 12 GB/16 GB LPDRR5X, stockage interne de 256 GB/512 GB/1 TB UFS 4.0. Système d’exploitation : Android 13 avec MIUI 14.

Android 13 avec MIUI 14. Caméra arrière : 50 MP Sony IMX 800, 13 MP ultra-large, 10 MP téléphoto, 10 MP avec zoom optique.

50 MP Sony IMX 800, 13 MP ultra-large, 10 MP téléphoto, 10 MP avec zoom optique. Caméra frontale : 20 MP.

20 MP. Batterie : 4800 mAh, charge rapide de 67W, charge sans fil de 50W.

4800 mAh, charge rapide de 67W, charge sans fil de 50W. Autres : Capteur d’empreintes digitales sur le côté, USB Type-C, NFC.

Le Xiaomi Mix Fold 3 est disponible en deux coloris, Moon Shadow Black et Xingyao Gold, avec les prix suivants adaptés en euros :

Version 12 GB RAM + 256 GB à environ 1 049,66€ .

. Version 16 GB RAM + 512 GB à 1 163,97€ .

. Version premium 16 GB RAM + 1 TB à 1 278,29€.

Et vous, quelle est la caractéristique qui vous séduit le plus dans ce smartphone?