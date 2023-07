La Guerre des Pixels est de retour : r/place de Reddit enflamme à nouveau l’Internet

Êtes-vous prêt pour r/place 2023 de Reddit et pour prendre votre place dans la Guerre des Pixels ? Préparez-vous !

La magie de r/place : Un retour aux sources de la culture internet

Salutations, amateurs d’art pixelisé et passionnés de la culture internet ! Aujourd’hui, nous nous embarquons dans un voyage nostalgique vers l’un des événements les plus captivants et chaotiques de l’histoire d’internet : l’infâme “r/place” de Reddit. Préparez-vous à plonger dans le canevas virtuel qui a réuni des millions d’individus à travers le monde, unis par un seul but : pixeliser, collaborer et conquérir dans une expérience sociale sans précédent.

Revenons en 2017, lorsque Reddit a dévoilé une expérience sociale unique et ambitieuse appelée “r/place”. Sur un vaste canevas numérique de 1000 par 1000 pixels, les utilisateurs ont reçu le pouvoir de placer un seul pixel coloré toutes les dix minutes. Le résultat ? Une tapisserie pixelisée, représentative de la créativité collective et de la camaraderie de la communauté diverse de Reddit.

Le grand retour de la guerre des pixels en 2022

Après avoir fait sensation lors de sa première apparition en 2017, l’expérience sociale en ligne préférée de tous a fait un retour surprise en avril 2022. La résurgence de cet événement, affectueusement surnommé la “Guerre des Pixels”, a attisé l’enthousiasme de nombreuses personnes à travers le monde, qui se sont regroupées pour laisser leur empreinte artistique sur le tissu numérique. Voici ce qui s’est passé sur r/place 2022 :

Préparez-vous pour la bataille : tout savoir sur l’événement de cette année

Et maintenant, la guerre est sur le point de recommencer ! Continuez à lire et découvrez tout ce que vous devez savoir sur l’événement de cette année.

R/place 2023 de Reddit : Date, règles et plus encore

À partir du 20 juillet 2023 et pendant les quatre jours suivants jusqu’au 24 juillet 2023, aura lieu l’événement r/place 2023 de Reddit. Les utilisateurs pourront insérer un pixel toutes les 5 minutes pendant cette période.

Le canevas sera vide au début, mais au fur et à mesure que les gens ajoutent des pixels, il se remplira de leurs créations. Le but du jeu est de remplir un immense carré blanc, un canevas virtuel de 4 millions de pixels de taille 2000 × 2000 pixels, avec les couleurs, les formes, les logos et les drapeaux des internautes du monde entier.

Les règles de Reddit pour le jeu sont simples : les utilisateurs ont cinq minutes pour remplir un pixel avec l’une des 32 couleurs disponibles.

Comment rejoindre r/place 2023 de Reddit ? La guerre des Pixels vous attend !

Vous n’avez pas besoin d’un compte Reddit pour parcourir le canevas, mais vous en aurez besoin pour créer votre propre tuile et l’ajouter. Pour voir les soumissions précédentes ou faire la vôtre, rendez-vous sur la page r/Place.

Les protestations en cours peuvent-elles arrêter la guerre des Pixels de Reddit ?

Nous l’espérons bien que non ! Reddit a été frappé par une vague de protestations des utilisateurs juste avant le début de l’événement r/place. Les modifications du prix de l’API et l’élimination de l’historique des discussions ne sont que deux exemples des choix controversés que Reddit a pris ces derniers mois, suscitant des plaintes. À cause de ce genre d’événement, certains Redditors ont déjà commencé à chercher les meilleures alternatives à Reddit.

Il y a peu d’informations sur la manière dont les manifestations affecteront l’événement r/place 2023 de Reddit. Plusieurs personnes ont déclaré qu’elles n’assisteraient pas à l’événement à cause de leurs craintes, tandis que d’autres ont déclaré qu’elles y iraient malgré tout. Les manifestations peuvent amener moins de personnes à se rendre à l’événement, mais elles peuvent aussi amener plus de personnes à y participer si elles deviennent un point de ralliement pour ceux qui sont mécontents de Reddit.

Reddit est probablement très enthousiaste à ce sujet. Comme nous l’avons vu lors des autres années, r/place est une force de bien sur le web, et son influence s’étend bien au-delà des batailles pixelisées de Reddit.

L’impact de la guerre des Pixels de Reddit sur la culture internet

R/place de Reddit a eu un impact profond sur la culture internet, laissant un héritage durable qui continue d’influencer les communautés en ligne. Ses effets peuvent être observés dans plusieurs aspects clés :

Collaboration et unité communautaire : r/place a rassemblé des personnes de divers subreddits, communautés et forums en ligne, créant un sentiment d’unité sans précédent. Les utilisateurs ont collaboré pour créer des œuvres d’art complexes, des drapeaux et des logos, favorisant un esprit d’équipe et de camaraderie à travers la plateforme. Il a montré que malgré le fait d’être des utilisateurs anonymes de différents horizons, les gens pouvaient se réunir pour un objectif créatif commun.

r/place a rassemblé des personnes de divers subreddits, communautés et forums en ligne, créant un sentiment d’unité sans précédent. Les utilisateurs ont collaboré pour créer des œuvres d’art complexes, des drapeaux et des logos, favorisant un esprit d’équipe et de camaraderie à travers la plateforme. Il a montré que malgré le fait d’être des utilisateurs anonymes de différents horizons, les gens pouvaient se réunir pour un objectif créatif commun. Expression artistique et créativité : Le canevas de r/place a servi de vaste terrain de jeu pour les artistes numériques et les passionnés. L’espace pixelisé limité a défié les utilisateurs à créer des œuvres d’art impressionnantes et détaillées dans un espace confiné. Cela a déclenché une vague d’expression créative, et les pièces résultantes variaient de l’art pixelisé complexe aux mèmes et messages pixelisés.

Le canevas de r/place a servi de vaste terrain de jeu pour les artistes numériques et les passionnés. L’espace pixelisé limité a défié les utilisateurs à créer des œuvres d’art impressionnantes et détaillées dans un espace confiné. Cela a déclenché une vague d’expression créative, et les pièces résultantes variaient de l’art pixelisé complexe aux mèmes et messages pixelisés. Références culturelles et mèmes : Au fur et à mesure que le canevas évoluait, il est devenu un creuset de références culturelles et de mèmes. Les mèmes internet populaires et les blagues internes ont trouvé leur place sur le canevas, reflétant l’humour contemporain et les tendances de cette époque. Cet aspect a fait de r/place un instantané de la culture internet pendant sa courte existence.

Au fur et à mesure que le canevas évoluait, il est devenu un creuset de références culturelles et de mèmes. Les mèmes internet populaires et les blagues internes ont trouvé leur place sur le canevas, reflétant l’humour contemporain et les tendances de cette époque. Cet aspect a fait de r/place un instantané de la culture internet pendant sa courte existence. Tribalisme et conflit : Bien que r/place ait réuni des communautés, il a également alimenté des rivalités et des conflits. Différentes factions ont lutté pour le contrôle de certaines régions du canevas, conduisant à des affrontements et des conflits territoriaux. L’aspect “Guerre des Pixels” a ajouté un élément de compétitivité, reflétant les conflits du monde réel dans un environnement en ligne léger.

Bien que r/place ait réuni des communautés, il a également alimenté des rivalités et des conflits. Différentes factions ont lutté pour le contrôle de certaines régions du canevas, conduisant à des affrontements et des conflits territoriaux. L’aspect “Guerre des Pixels” a ajouté un élément de compétitivité, reflétant les conflits du monde réel dans un environnement en ligne léger. Nature limitée dans le temps et éphémère : La nature éphémère de r/place, avec le canevas existant seulement pendant 72 heures, en a fait une expérience unique. Les utilisateurs avaient une fenêtre limitée pour contribuer et protéger leurs créations, ajoutant un sentiment d’urgence et d’impermanence à l’événement global.

La nature éphémère de r/place, avec le canevas existant seulement pendant 72 heures, en a fait une expérience unique. Les utilisateurs avaient une fenêtre limitée pour contribuer et protéger leurs créations, ajoutant un sentiment d’urgence et d’impermanence à l’événement global. Expérience sociale et analyse de données : La collaboration et la coordination à grande échelle sur r/place ont suscité l’intérêt des chercheurs et des analystes de données. Il a fourni un vaste ensemble de données pour étudier le comportement humain, la dynamique de groupe et les modèles sociaux dans un cadre en ligne, conduisant à des articles universitaires et des discussions sur les communautés virtuelles.

La collaboration et la coordination à grande échelle sur r/place ont suscité l’intérêt des chercheurs et des analystes de données. Il a fourni un vaste ensemble de données pour étudier le comportement humain, la dynamique de groupe et les modèles sociaux dans un cadre en ligne, conduisant à des articles universitaires et des discussions sur les communautés virtuelles. Nostalgie et impact durable : Même après la fin de l’événement, les œuvres d’art et les souvenirs de r/place ont continué à résonner avec les participants. Il est devenu un point de référence nostalgique pour ceux qui l’ont vécu, leur rappelant le potentiel de l’internet pour favoriser la créativité et la collaboration.

Rejoignez la communauté française : Discord et Subreddit dédiés

Pour les francophones intéressés par la participation à r/place, nous avons une bonne nouvelle ! Il existe une communauté dédiée où vous pouvez collaborer avec d’autres fans français et coordonner vos efforts pour laisser une marque significative sur le canevas de cette année. Voici comment vous pouvez rejoindre :

Discord : Pixel France

La plateforme de discussion en ligne Discord sert de lieu de rencontre pour les participants français à r/place. Sur le serveur “Pixel France”, vous pouvez discuter des stratégies, coordonner vos actions avec d’autres participants et partager vos pensées et idées sur l’événement. Vous pouvez rejoindre le serveur en cliquant sur le lien suivant : https://discord.gg/pixel-france-1005206578506510417

Subreddit : r/franceplace

Un autre endroit pour se retrouver en ligne et discuter de r/place avec d’autres fans français est le subreddit r/franceplace. Cette plateforme Reddit sert de lieu de discussion pour les utilisateurs français de r/place. Vous pouvez y suivre les dernières nouvelles, partager vos œuvres d’art et découvrir ce que les autres participants français ont créé. Pour rejoindre, visitez : https://www.reddit.com/r/franceplace/

N’oubliez pas que la clé du succès sur r/place est la coordination et la collaboration. Assurez-vous donc de rejoindre ces plateformes pour vous synchroniser avec d’autres participants et faire briller la présence française sur le canevas de cette année. Bonne chance à tous les participants français !