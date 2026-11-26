Huawei lance en Chine un ordinateur pliant de 14,7 pouces avec un écran extérieur de 3,5 pouces. Son intérêt dépend aussi des logiciels disponibles sous HarmonyOS 7.

Consulter un message ou prendre une note sans déplier son ordinateur : c’est la particularité du Huawei MateBook Fold S. Présenté en Chine le 24 novembre, ce modèle associe une dalle pliable de 14,7 pouces à un écran carré de 3,5 pouces sur sa face extérieure. Huawei l’affiche à partir de 14 999 yuans, soit environ 2 055 €. Aucune date de commercialisation française n’a été trouvée dans les annonces consultées.

Après le teaser et les réservations évoqués sur Menow, le lancement précise cette fois le processeur, la batterie, le poids et le tarif de ce format compact.

Un petit écran qui prend le relais une fois le PC fermé

Sur sa présentation officielle du MateBook Fold S, Huawei montre plusieurs usages de cet écran extérieur : lire les notifications, répondre par la voix et accéder à des outils de musique ou de prise de notes. Le constructeur prévoit aussi l’enregistrement de réunions et une saisie rapide au stylet, selon les applications et accessoires compatibles.

Le bénéfice le plus concret concerne les interactions courtes. Vérifier une alerte ou noter une idée exige moins de manipulations que d’ouvrir le grand écran et de réorganiser son espace de travail. Huawei indique également que certaines tâches se poursuivent lorsque l’appareil est refermé. Les démonstrations concernent son environnement logiciel chinois ; les fonctions disponibles dépendront des applications installées.

14,7 pouces ouverts, deux moitiés de 10,2 pouces une fois replié

La fiche technique du fabricant permet de comprendre les proportions de l’appareil. Déplié, l’écran OLED adopte un format 3:2 et une définition de 3 240 × 2 160 pixels. En position pliée, chaque moitié correspond à une diagonale de 10,2 pouces. L’affichage extérieur dispose, lui, de 980 × 980 pixels.

Équipement Caractéristiques officielles Écran principal OLED pliable, 14,7 pouces, jusqu’à 120 Hz Écran extérieur OLED carré de 3,5 pouces Processeur Kirin XE90 Mémoire et stockage 16 à 32 Go de RAM ; 256 Go à 1 To Poids hors clavier 639 g en noir ou blanc ; 647 g en bleu Épaisseur 6,49 mm ouvert ; 12,98 mm fermé Batterie et connexions 46 Wh, deux ports USB-C, Wi-Fi 7 et Bluetooth 6.0

Le format peut servir de grande surface de lecture ou d’espace de travail partagé entre plusieurs fenêtres. Replié, une partie de la dalle peut accueillir le clavier virtuel et le pavé tactile. Un clavier physique pliant permet aussi de laisser toute la surface à l’affichage. Pour travailler longtemps, cette distinction compte : taper sur l’écran réduit la place consacrée au document.

HarmonyOS 7 impose de vérifier ses logiciels

Le Fold S fonctionne sous HarmonyOS 7. Huawei met en avant WPS, des outils de dessin et plusieurs services d’IA. Leur présence dans les démonstrations ne permet pas de déduire la compatibilité de toutes les applications utilisées sur un PC Windows.

Pour un utilisateur français intéressé par l’import, la première vérification concerne donc ses tâches précises : ouvrir et modifier ses fichiers professionnels, utiliser ses outils de visioconférence, retrouver ses extensions et connecter ses périphériques. Il faut également contrôler les langues de l’interface et les conditions d’accès aux services en ligne. La puissance annoncée de la puce ne répond pas à ces questions de compatibilité.

À partir de 2 055 € en conversion, avant les frais d’importation

Le prix de départ de 14 999 yuans correspond à la version 16 Go de mémoire et 256 Go de stockage. Le compte rendu du lancement publié par IT Home indique que ce lot comprend le clavier et une housse. Les autres configurations montent jusqu’à 32 Go et 1 To ; le contenu du coffret varie, notamment pour le stylet.

L’équivalent d’environ 2 055 € est calculé au taux de référence de la BCE du 25 novembre 2026, soit 7,2999 yuans pour un euro. Il reste hors livraison, taxes et frais d’importation. Pour juger ce PC pliant depuis la France, le coût livré, les logiciels réellement utilisables et les conditions de garantie seront aussi décisifs que le second écran.

Photo : Huawei, visuel de présentation du MateBook Fold S.