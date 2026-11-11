Huawei MateBook Fold S : ce PC pliable devient presque un livre, avec un deuxième écran au dos

Huawei prépare un nouvel ordinateur pliable qui mise sur un encombrement réduit. Montré par Richard Yu dans une vidéo publiée le 10 novembre, le MateBook Fold S dispose d’un écran de 14,7 pouces une fois déplié. Refermé, il prend la forme d’un petit livre et conserve un affichage carré visible sur sa face extérieure.

Les réservations ouvriront le 14 novembre en Chine. Ce rendez-vous ne constitue pas une date de commercialisation française : ni prix européen ni disponibilité locale n’ont été établis dans les annonces consultées.

Un format nettement plus compact que le premier MateBook Fold

Dans la séquence relayée par Gizmochina, le dirigeant place le grand MateBook Fold dans une enveloppe, la replie, puis en sort le nouveau modèle. La mise en scène expose immédiatement la différence recherchée : réduire l’objet à transporter, tout en retrouvant une surface de travail plus grande lorsqu’on l’ouvre.

Le précédent format repose sur un écran de 18 pouces. Le Fold S descend à 14,7 pouces, soit une diagonale plus proche de celle d’un ordinateur portable classique. Cette comparaison décrit la taille de l’affichage ouvert ; elle ne donne pas les dimensions exactes de la machine fermée.

Pour le transport, c’est justement cette dernière mesure qui permettra de savoir dans quel sac il tient. Une démonstration à la main ne remplace pas une fiche indiquant largeur, épaisseur et poids. Huawei n’a pas encore publié ces données complètes dans les éléments vérifiés.

L’écran extérieur reste visible quand le PC est fermé

Le second écran est la particularité la plus immédiatement reconnaissable du nouveau design. Baptisé Live, cet affichage carré est placé à côté d’un ensemble photo sur l’extérieur de l’appareil. Une des images montre l’heure, sans nécessiter l’ouverture de la grande dalle.

Il faut cependant distinguer cette démonstration des fonctions finales. Le teaser ne constitue pas une liste exhaustive des applications utilisables sur l’écran secondaire. Il ne permet pas de promettre un bureau complet, une navigation Internet autonome ou l’accès à tous ses logiciels depuis cette petite surface.

Le format soulève aussi une question très concrète pour travailler : quelle place restera-t-il à la frappe lorsque l’appareil est posé comme un portable ? Les modalités du clavier et les accessoires doivent encore être détaillés. Ce point comptera davantage pour rédiger un document que la seule apparence du châssis refermé.

Trois couleurs annoncées, mais pas encore de prix

Les visuels officiels recensés par IT Home montrent trois finitions : bleu, blanc et noir. L’affiche fixe l’ouverture des réservations chinoises au 14 novembre à 10 h 08, heure locale. Il s’agit d’une réservation annoncée, pas de la confirmation d’une livraison immédiate.

Le processeur, la capacité de batterie et le tarif restent à préciser. Le chiffre d’environ 600 g apparu dans des informations antérieures ne doit donc pas être présenté comme un poids officiel. De même, le prix du grand MateBook Fold ne permet pas de calculer celui de cette version compacte.

Pour un éventuel achat en France, il restera également à vérifier les applications disponibles sous HarmonyOS et les conditions de distribution. À ce stade, le fait établi est un nouveau format de PC pliable et un calendrier chinois ; ses capacités complètes de remplacement d’un ordinateur classique attendent encore leur démonstration.

Photo : Huawei, présentation du MateBook Fold S.