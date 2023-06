Honor revient en force : lancement de Honor 90 Lite avec un appareil photo 100 Mpx

La marque Honor refait surface avec vigueur. Après avoir introduit sur le marché quelques modèles de smartphones moins coûteux, le temps est venu pour une tournée mondiale avec leurs produits phares : le 90 et le 90 Pro. Il y a également une opportunité de présenter leur benjamin, le Honor 90 Lite !

Honor avait disparu du marché français en 2022 sans faire de bruit, comme si Thanos avait claqué des doigts et Honor s’était volatilisé. Cependant, en mars de cette année, nous avons appris que la marque reviendrait avec un nouveau départ. Elle ne sera plus une partie de Huawei, mais une unité indépendante.

Pour marquer le début de ce retour, nous avons vu l’introduction du Honor Magic5 Lite 128 GB. Son principal avantage, outre ses spécifications, est qu’après la vente de la marque Honor, le téléphone a accès aux services Google, y compris le Play Store.

🎉 Summer in Paris just got more exciting! Mark your calendars for the #HONOR90 launch event at Pavillion Gabriel on July 6th📱👀 Stay tuned for more details and get ready to celebrate with us! 🥳 pic.twitter.com/1O3IGk57Yn

