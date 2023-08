Garmin Venu 3 et 3S : Des fuites annoncent un lancement imminent !

Garmin, la marque emblématique d’accessoires électroniques, semble sur le point de renouveler sa gamme de montres connectées. D’après des fuites récentes, le lancement des successeurs de la célèbre montre Venu serait pour bientôt. Est-il temps de se préparer à un nouveau bijou technologique ? Plongeons-nous dans les détails.

Les indices d’un lancement proche

D’après les informations échappées et les listings réglementaires, Garmin semble se préparer à lancer les successeurs de sa montre Venu très appréciée au cours du mois à venir. La série Venu, dévoilée pour la première fois en septembre 2019, s’est fait connaître grâce à son mélange innovant entre fonctionnalités fitness et design quotidien. Les nouveaux modèles, baptisés Venu 3 et 3S, devraient être présentés lors de l’événement IFA 2023.

Que révèlent les listings réglementaires ?

Si ces listings ne fournissent pas une mine d’informations sur ces montres tant attendues, ils confirment néanmoins l’existence du Venu 3S. Parmi les caractéristiques évoquées, nous retrouvons le GPS et le Wi-Fi. De plus, des options de couleurs telles que “dust rose” et “soft gold” sont mentionnées, laissant supposer que les montres seront disponibles en deux tailles distinctes.

Une présentation officielle imminente ?

Actuellement, Garmin n’est pas répertorié comme exposant à l’IFA 2023. Cela pourrait suggérer un lancement indépendant de la série Venu 3. Cependant, en se basant sur les précédents lancements, il est fort probable que la sortie officielle de ces montres connectées se déroule dans les prochaines semaines.

Venu 2 vs Venu 3 : Qu’attendre de cette nouvelle montre ?

La Venu 2, lancée en avril 2021, a été acclamée pour sa fusion entre suivi de l’activité physique et esthétique quotidienne. Avec le Venu 3 à l’horizon, Garmin devrait encore perfectionner ses mesures fitness tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités telles que le score de Préparation à l’Entraînement, le score de Côte et d’Endurance, ainsi qu’une fonctionnalité GPS améliorée. Il est également attendu que la Venu 3 offre un écran AMOLED haute résolution et élargisse sa gamme d’applications tierces.

Informations tarifaires et anticipation

Bien que les détails tarifaires pour la série Venu 3 n’aient pas encore été annoncés, la Venu 2 avait été lancée au prix de 399,99$. Converti en euros, cela donnerait environ 340€, mais ce prix reste purement indicatif. Restez à l’affût des dernières mises à jour et rumeurs concernant la Venu 3 sur TechRadar si vous êtes intéressé par l’une des meilleures montres connectées offrant un GPS précis, un suivi fitness avancé et des fonctionnalités de bien-être complètes.