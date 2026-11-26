L’organisateur choisit le parcours et génère un code GroupRide. Les autres cyclistes le saisissent sur leur Edge compatible pour télécharger le même itinéraire.

Garmin Edge : comment partager le même parcours avec tout le groupe grâce à un code

Un code GroupRide suffit pour transmettre le même parcours aux cyclistes équipés d’un Garmin Edge compatible. L’organisateur sélectionne l’itinéraire sur son compteur et partage le code ; chaque participant le saisit sur le sien pour télécharger le parcours. La session peut être préparée avant le départ, sans attendre que tout le monde soit réuni au pied du vélo.

Vérifiez les compteurs avant d’envoyer l’invitation

Le nom Edge ne garantit pas à lui seul l’accès à GroupRide. La fiche Garmin consacrée à cette fonction précise notamment les versions minimales pour plusieurs générations : 10.23 sur l’Explore 2 et 18.23 sur les séries 540, 840 et 1040. Les variantes Solar correspondantes sont également concernées. Les compteurs doivent être associés à un smartphone doté de Garmin Connect.

Compteur Vérification utile Edge Explore 2 Logiciel 10.23 ou plus récent ; entrée « Créer une session GroupRide » Edge 540 / 540 Solar Logiciel 18.23 ou plus récent ; commandes avec les boutons Edge 840 / 840 Solar et 1040 / 1040 Solar Logiciel 18.23 ou plus récent Edge 1050 Procédure GroupRide documentée dans son manuel ; création depuis le résumé de widget

Ces seuils servent à comprendre pourquoi l’option peut manquer sur un ancien logiciel. Il reste préférable d’installer la dernière version proposée pour son modèle. GroupTrack, présent sur des générations plus anciennes, est une autre fonction : on ne doit pas supposer qu’un Edge 830 pourra rejoindre cette session simplement parce qu’il affiche des partenaires sur une carte.

Si vous voulez simplement envoyer une destination depuis votre téléphone à votre compteur, la démarche est différente : notre guide explique comment transmettre une adresse Google Maps à un Garmin Edge. GroupRide sert ici à distribuer un parcours commun aux membres d’une sortie.

L’organisateur choisit le parcours, puis crée le code

Prenons une sortie dominicale dont vous avez déjà préparé le tracé. Sur l’Edge 1050, ouvrez le résumé de widget GroupRide, puis touchez le signe plus. Sur l’Explore 2, le manuel français indique plutôt « Créer une session GroupRide ». Si l’appareil vous demande d’accepter le partage de votre position avec les participants, lisez puis validez cette demande pour poursuivre.

Renseignez au besoin le nom, la date et l’heure de début de la sortie. Choisissez Ajouter un parcours, puis le tracé enregistré que vous souhaitez transmettre. La fonction permet aussi d’en créer un nouveau. Sélectionnez Générer un code. Dans le menu de la session, choisissez Partager le code et confirmez avec la coche. Sur le téléphone, ouvrez Garmin Connect, puis Afficher le code et la commande de partage. Choisissez votre moyen d’envoi aux participants.

La procédure officielle de l’Edge 1050 décrit ce passage entre compteur et application. Vous pouvez aussi communiquer le code pour qu’il soit saisi manuellement. Dans les deux cas, pensez à vérifier que le parcours est bien joint à la session : un code de groupe sans l’itinéraire choisi ne répond pas au besoin de départ.

Les invités saisissent le code sur leur propre Edge

Chaque cycliste ouvre à son tour le résumé GroupRide, sélectionne Entrer le code, recopie le code reçu et valide avec la coche. Garmin indique dans le manuel de l’Edge 840 que le parcours est alors téléchargé automatiquement. Cette saisie peut se faire avant le début de la sortie.

Le jour venu, choisissez Démarrer le partage de position, puis lancez l’activité avec le bouton de démarrage du compteur. Ne confondez pas la préparation du parcours et le lancement de son enregistrement : récupérer l’itinéraire ne signifie pas que votre sortie est déjà démarrée.

GroupRide ajoute aussi un écran de données pour les échanges et les participants. Sur les Edge 540, la liste des cyclistes passe par le menu contextuel, accessible avec le bouton Entrée. Le partage de position implique enfin de choisir les destinataires : transmettez le code au groupe concerné, pas à une liste publique par défaut. Le bénéfice recherché reste simple : chacun part avec le même itinéraire chargé, plutôt qu’avec une copie différente trouvée dans sa messagerie.