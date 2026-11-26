Les Edge 850 et 1050 documentent le partage depuis Google Maps sur Android. Procédure, prérequis et différence avec un parcours complet.

Vous repérez un café ou un point de rendez-vous dans Google Maps avant une sortie à vélo ? Des compteurs Garmin Edge peuvent désormais recevoir cette destination depuis un smartphone Android, par l’intermédiaire de Garmin Connect. Le compteur calcule ensuite son propre itinéraire adapté au vélo : il ne devient pas un écran déporté de Google Maps.

Les manuels actualisés en novembre des Edge 850 et Edge 1050 décrivent cette méthode. Elle évite de rechercher une seconde fois la même adresse sur le compteur, à condition que le téléphone et le Garmin soient correctement associés.

Une destination partagée, pas un parcours recopié à l’identique

La nouveauté porte sur l’envoi d’une position ou d’un point d’intérêt. Cette distinction est essentielle si vous avez déjà préparé un trajet précis sur votre téléphone. Partager le café situé à l’arrivée n’équivaut pas à transmettre tous les détours, routes intermédiaires et étapes que vous aviez envisagés.

Le point reçu sert de destination à la navigation Garmin. Avant de partir, regardez donc le parcours proposé par le compteur : ce qui vous intéresse n’est pas seulement de rejoindre la bonne adresse, mais aussi de suivre un trajet qui convient à votre sortie.

La procédure ci-dessous reprend la documentation Garmin ; elle n’est pas le compte rendu d’un essai sur appareil. Le constructeur impose une connexion Bluetooth entre le smartphone et un appareil compatible avec les parcours.

Dans Google Maps, sélectionnez le lieu qui vous intéresse. Vérifiez que la fiche correspond au bon établissement ou au bon point de rendez-vous. Utilisez la commande de partage, puis choisissez Garmin Connect dans les applications proposées. Si Garmin Connect le demande, sélectionnez le compteur auquel envoyer la position. Ce choix compte particulièrement si plusieurs appareils Garmin sont associés au téléphone. Attendez la confirmation indiquant que la position est disponible sur l’appareil, puis prenez connaissance du lieu reçu sur le compteur.

L’application intermédiaire est bien Garmin Connect. Cette procédure ne nécessite pas de confondre Connect avec une application de navigation automobile de la marque, ni d’installer par réflexe un outil tiers de transfert de fichiers.

Sur l’Edge 1050, vérifiez le point reçu avant de lancer le guidage

Le manuel français du 1050 décrit l’étape suivante : ouvrir les informations de position dans la zone dynamique de l’accueil, contrôler le lieu sur la carte, puis sélectionner « Aller ». La position reste accessible dans « Navigation », puis « Recherches récentes ».

Cette vérification permet de distinguer deux problèmes : une destination qui n’a pas été transférée et un itinéraire calculé vers un mauvais point. Si vous retrouvez le lieu sur le Garmin, le partage a bien eu lieu ; contrôlez alors la destination elle-même plutôt que de recommencer immédiatement toute l’opération.

Si vous ne trouvez pas l’option, commencez par la compatibilité

Les manuels anglais des Edge 850 et 1050 ont été actualisés pour mentionner Android et Google Maps. Leurs anciennes pages françaises peuvent encore ne décrire qu’Apple Plans sur iPhone. Cette différence de documentation ne suffit donc pas à conclure que la fonction n’existe pas.

Vérifiez le modèle exact, la mise à jour du compteur et celle de Garmin Connect, puis la connexion Bluetooth. Si le partage n’apparaît toujours pas, consultez les notes de version propres à votre appareil. Une nouveauté annoncée pour une gamme ne garantit pas sa présence immédiate sur chaque modèle et chaque installation.