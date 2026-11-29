Samsung annonce 21 heures pour la Galaxy Tab S12+. Les essais de CHIP et Expert Reviews donnent d’autres repères selon leur protocole et l’usage.

La Galaxy Tab S12+ peut accompagner de longues séances de lecture vidéo, mais son autonomie change selon ce que vous lui demandez. Samsung annonce jusqu’à 21 heures. Les mesures indépendantes donnent des repères plus proches d’usages précis : près de 14 h 30 en vidéo et 11 h 30 en utilisation variée dans le test de CHIP.

Ces résultats donnent des repères pour choisir une tablette destinée aux trajets ou au travail. La durée obtenue sur votre appareil dépendra de vos applications et de vos réglages.

CHIP mesure 14 h 30 en vidéo et 11 h 30 en usage varié

Dans son test du 4 novembre, signé Daniel Nusser, CHIP distingue la lecture vidéo de l’utilisation mêlant plusieurs activités. La première atteint près de 14 h 30 ; la seconde environ 11 h 30.

Le média précise qu’il simule un fonctionnement continu. Une journée avec des pauses ne se compare donc pas directement à ces durées d’écran actif. Il relève aussi un gain d’environ quatre heures en vidéo face à la Galaxy Tab S10+ dans ses mesures.

Expert Reviews relève 16 h 14 avec une vidéo en boucle

Expert Reviews mesure de son côté 16 h 14 dans son essai de lecture vidéo en boucle. Ce chiffre ne doit pas être mélangé à celui de CHIP pour calculer une prétendue moyenne d’autonomie réelle : les protocoles et conditions de mesure diffèrent.

La comparaison la plus utile reste celle d’appareils soumis au même essai. Pour votre usage, une vidéo enregistrée sur la tablette, un appel vidéo et un jeu exigeant constituent également des situations différentes. Un résultat en vidéo ne prédit pas la durée d’une session de jeu.

Les 21 heures de Samsung correspondent à des conditions précises

La fiche française de Samsung décrit une lecture d’un fichier 720p enregistré sur l’appareil, avec des écouteurs Bluetooth et un modèle de précommercialisation. Le fabricant indique lui-même que luminosité, réseau, réglages et état de la batterie modifient le résultat.

L’écran AMOLED de 12,6 pouces et la batterie de 10 600 mAh ne suffisent donc pas à fixer une durée unique. Pour un long déplacement, prévoyez une marge plutôt que de construire votre programme autour du maximum annoncé.

CHIP relève par ailleurs une recharge complète proche de deux heures. Si votre choix porte aussi sur l’encombrement à transporter, notre comparatif entre iPad mini 8 et Galaxy Tab S12+ examine ce compromis de format, complémentaire de l’autonomie.

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