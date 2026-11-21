L’iPad mini pèse 255 g en Wi-Fi, contre 553 g pour la Galaxy Tab S12+ : l’écart atteint 298 g. En échange, la Samsung offre une diagonale de 12,6 pouces, contre 8,5 pouces chez Apple. Ce comparatif oppose donc deux façons d’utiliser une tablette : la garder dans la main ou lui faire une place sur un bureau.

Les chiffres ci-dessous viennent des fiches françaises des fabricants. Il ne s’agit pas d’un essai des deux appareils côte à côte : nous ne leur attribuons pas de score de performances ou d’autonomie mesurée. Le modèle Apple, souvent appelé « mini 8 », est désigné officiellement iPad mini avec puce A20 Pro.

Les différences qui comptent avant de choisir

Point iPad mini A20 Pro Galaxy Tab S12+ Écran OLED 8,5 pouces ; 2 316 × 1 512 pixels Dynamic AMOLED 2X 12,6 pouces ; 2 800 × 1 752 pixels Poids Wi-Fi 255 g 553 g Épaisseur 5,4 mm 5,3 mm Stockage 128, 256 ou 512 Go 256 ou 512 Go ; microSD jusqu’à 2 To Stylet Apple Pencil Pro ou USB-C, vendu séparément S Pen fourni Vidéo arrière 4K jusqu’à 60 images/s 4K jusqu’à 60 images/s selon la fiche française Interface de travail iPadOS 27 One UI 9, multifenêtre et Samsung DeX Résistance annoncée IP67 IP68 Prix en France À partir de 759 € en Wi-Fi 128 Go à son lancement Tarif français actuel non vérifié pour la configuration choisie

Pour lire debout ou jouer en tenant la tablette, le poids domine

Les dimensions françaises de l’iPad mini donnent 195,3 × 132,6 mm. Cela renseigne mieux que le seul mot « mini » sur la place à prévoir. La version cellulaire passe à 263 g ; elle n’a donc pas exactement le poids retenu dans notre comparaison Wi-Fi.

Si vous lisez dans les transports ou tenez l’appareil devant vous pour jouer, demandez-vous combien de temps vous acceptez de le porter sans support. Les 298 g d’écart ne disent pas que la Samsung est inconfortable pour tous ; ils rendent simplement le choix d’un étui-support plus important. Ajoutez également le poids de la protection et d’un éventuel clavier à votre sac.

Pour un PDF et des notes ouverts ensemble, l’écran change le choix

La grande dalle de la Samsung laisse davantage de place aux documents. Pour relire un cours à gauche et écrire à droite, la taille physique des caractères et la largeur disponible comptent davantage qu’une différence abstraite de puissance. La présentation française de la Tab S12+ confirme DeX et le S Pen dans la boîte.

Il faut toutefois vérifier vos applications : une interface à fenêtres ne garantit pas qu’un logiciel de bureau précis dispose de toutes ses fonctions sur tablette. Avant de remplacer votre ordinateur, listez les deux ou trois tâches indispensables et cherchez si leurs outils existent réellement dans l’application mobile.

Le bon prix inclut le stockage et le stylet

Le tarif français annoncé par Apple commence à 759 € pour 128 Go Wi-Fi. Ce montant ne permet pas une comparaison directe avec une Samsung de 256 Go. L’Apple Pencil est aussi vendu séparément : il faut l’ajouter si l’écriture manuscrite motive votre achat.

Nous ne reprenons pas les montants américains de 700 et 1 200 dollars du comparatif étranger. La page Samsung consultée ne restitue pas un prix grand public actuel exploitable ; une promotion réservée aux professionnels ne remplace pas un tarif TTC accessible à tous. Comparez le panier français à stockage équivalent, avec les accessoires nécessaires.

Quelle tablette correspond à votre journée ?

Retenez le mini pour un appareil que vous portez et tenez souvent. Retenez plutôt la Tab S12+ si vous avez régulièrement un support et besoin de voir plusieurs contenus en même temps. Ni les mAh, ni une puce haut de gamme ne suffisent à départager ces usages : la première question est de savoir où la tablette sera posée — ou tenue — la plupart du temps.