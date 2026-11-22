Samsung préparerait un casque qui ne vous obligerait pas à utiliser le Bluetooth pour toutes vos écoutes. Des éléments de la bêta One UI 9.5 pointent vers deux connexions filaires, USB-C et 3,5 mm, en plus du sans-fil. Un indice intéressant pour les utilisateurs de PC, les joueurs et ceux qui veulent conserver leur câble, mais qui n’équivaut pas encore à une fiche technique officielle.

La bêta révèle davantage qu’un nom de casque

Dans son analyse originale publiée le 18 novembre, David Buliga, de SammyGuru, décrit des ressources logicielles associées au modèle SM-U700, nommé Galaxy H1 ou Galaxy Studio. Elles évoquent une batterie typique de 870 mAh, contre 850 mAh de capacité nominale, et l’audio filaire USB-C/3,5 mm.

La réduction active du bruit, l’écoute des sons ambiants, le multipoint, la détection du port et le son spatial avec suivi de tête figurent aussi dans ces découvertes. Les commandes mêleraient une surface tactile à droite et des boutons physiques, dont le volume à gauche. Égaliseur, renforcement des dialogues, normalisation du volume, Auracast et recherche du casque sont mentionnés.

Le nom commercial, le prix et le calendrier français restent inconnus. Les tutoriels et dessins issus du logiciel ne constituent pas des photos du produit final. Menow avait déjà traité l’apparition du nom Galaxy Studio ; le nouvel apport porte sur ces usages et connexions repérés dans la bêta.

Deux connexions filaires ne répondent pas exactement au même besoin

Pour le lecteur, la question utile est celle des appareils à raccorder. Un ordinateur récent peut proposer un port USB-C ; une autre source audio peut disposer d’une sortie casque analogique. Un futur casque prenant réellement en charge les deux parcours offrirait donc plus de choix au moment de le brancher.

Il faudra toutefois regarder la connectique finale et les câbles nécessaires. La mention d’un usage en 3,5 mm ne suffit pas à dresser aujourd’hui la liste des adaptateurs utiles, à garantir le fonctionnement du microphone sur une console ou à promettre une écoute passive avec batterie vide. Ces points ne sont pas établis par les éléments consultés.

870 mAh ne permettent pas d’annoncer des heures d’écoute

Une capacité de batterie n’est pas un résultat d’autonomie. Sans durée publiée ni protocole de mesure, il serait trompeur de convertir les 870 mAh en nombre d’heures, ou de conclure que Samsung fera mieux qu’un casque concurrent.

La même prudence s’applique à la qualité sonore : un câble disponible n’est pas une mesure de fidélité ou de latence. Le confort, le rendu sonore, l’efficacité de la réduction du bruit et l’utilisation avec les différents appareils restent à évaluer sur un produit commercialisé. Aucun de ces résultats n’a été testé ici.

Ce qu’il faudra vérifier si vous cherchez un casque pour jouer et écouter

À la présentation officielle, quatre réponses seront particulièrement utiles : les câbles fournis, le trajet du microphone en filaire, les appareils compatibles avec chaque fonction et l’autonomie dans les différents modes. Pour quelqu’un qui alterne musique sur smartphone et jeu sur ordinateur, ces détails compteront davantage qu’une longue liste de fonctions annoncées.

Pour l’instant, la fuite donne une raison concrète de suivre le projet : Samsung envisagerait un casque utilisable de plusieurs façons, avec de vraies commandes physiques. Elle ne permet pas encore de conseiller d’attendre ce modèle plutôt que d’acheter un casque disponible aujourd’hui.