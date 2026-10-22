Frigos piratés dans les supermarchés : pourquoi réinitialiser ne suffit pas

Les recommandations officielles visent les accès à distance et la remise en service des contrôleurs. Un équipement qui refroidit à nouveau peut rester exposé à une nouvelle intrusion.

Un système frigorifique qui repart après un redémarrage n’est pas forcément sorti d’affaire. Après les cyberattaques qui ont touché des supermarchés français dans la nuit du 11 au 12 octobre, le CERT-FR avertit qu’une réinitialisation seule peut laisser l’équipement vulnérable. Le bulletin officiel a été actualisé le 16 octobre ; le Financial Times rapporte le 21 octobre les explications du directeur de l’ANSSI sur des protections élémentaires insuffisantes.

L’attaque ne concerne pas les réfrigérateurs domestiques en général. Elle vise des contrôleurs utilisés pour surveiller et piloter des installations de froid. La connexion qui facilite l’intervention d’un prestataire devient un risque lorsque l’interface d’administration est directement accessible depuis Internet.

Les interfaces de gestion ne doivent pas être ouvertes à tous

Dans son alerte CERTFR-2026-ALE-012, le CERT-FR cite les séries Danfoss AK-SM et AK-SC ainsi que les systèmes Copeland et Dixell xweb. Il confirme de nombreuses compromissions et rappelle qu’exposer une interface de gestion sur Internet va à l’encontre des bonnes pratiques.

Le Financial Times rapporte aujourd’hui que les attaquants ont exploité des faiblesses de sécurité élémentaires chez les distributeurs. Cette prise de parole prolonge une affaire déjà ancienne de plusieurs jours ; elle ne constitue pas l’annonce d’une nouvelle attaque survenue ce mercredi.

Pour un magasin, la question dépasse donc le nom du fabricant. Qui administre l’installation ? Depuis quel réseau ? Qui vérifie la configuration après une intervention ? Un appareil peut être suivi à distance sans que le responsable du point de vente dispose d’une vision claire des accès accordés.

Retirer l’accès public avant de remettre le service en route

Les recommandations officielles distinguent les équipements compromis de ceux qui ne le sont pas. Dans les deux cas, elles commencent par supprimer l’exposition directe sur une adresse Internet publique. La remise en service doit passer par un accès protégé, par exemple un VPN sécurisé, et une configuration vérifiée.

Le contrôle des plages de dégivrage fait partie des vérifications citées. Le CERT-FR mentionne également les mises à jour et les réglages de sécurité préconisés par les fabricants. Ces interventions relèvent des exploitants et de leurs prestataires techniques : changer un paramètre isolé ne remplace pas la vérification de l’installation.

La réinitialisation peut supprimer les modifications laissées par un intrus. Elle ne corrige pas, à elle seule, une exposition publique ou un appareil en fin de suivi. Remettre exactement les mêmes accès après l’opération peut donc rétablir le chemin utilisé pour revenir.

Le retour du froid et le rétablissement de la sécurité sont deux étapes différentes. C’est cette seconde étape qui doit être documentée avant de considérer l’incident comme clos.