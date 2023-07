Explosion des prix : C’est le moment de vous équiper avec une montre Garmin pendant Amazon Prime Day !

Les amateurs de sports et de technologie sont en émoi : Amazon Prime Day offre des réductions spectaculaires sur la gamme de montres connectées multisports Garmin. Que vous soyez coureur, nageur, golfeur ou tout simplement un fan de gadgets high-tech, c’est le moment idéal pour faire des économies considérables sur ces produits haut de gamme. Préparez-vous, ça va chauffer !

Pour les fans de haute performance

Les rabais touchent toute la gamme, du modèle haut de gamme fenix 7 avec une remise de 27%, faisant chuter son prix à un très attractif 422,75€, au modèle plus abordable Forerunner 55, avec une réduction encore plus importante de 30%, à un incroyable 124,40€. Toutes deux ont obtenu des scores impressionnants de 4,5 et 4,6 sur 5 étoiles respectivement, témoignant de leur qualité et de leur popularité parmi les utilisateurs.

Equilibre parfait entre sport et connectivité

Pour ceux qui recherchent un équilibre parfait entre fonctionnalités sportives et connectivité, l’Epix – dotée d’un écran AMOLED et d’un boîtier en acier – est maintenant à 569,05€, soit une réduction de 18%. Et si vous êtes un mélomane qui aime s’entraîner en musique, ne manquez pas la Venu SQ Music, désormais à seulement 129,00€, soit une réduction de 22%.

Expérience multisports ultime

Les montres Garmin Vívoactive 4S et Swim 2 offrent une expérience multisports ultime et sont proposées à des prix réduits de 18% et 17% respectivement. Pour ceux qui recherchent une durée de vie de la batterie exceptionnelle, la Venu 2S est la montre qu’il vous faut avec une réduction de 17%.

Pour les dames

Les dames ne sont pas laissées pour compte avec la Garmin Lily, une montre connectée spécialement conçue pour les femmes, proposée à un prix réduit de 21%. En outre, la Venu 2 Plus – une montre connectée multisports offrant la possibilité d’appels via Bluetooth – a vu son prix baisser de 25%.

Pour les amateurs de sports spécifiques et d’extérieur

L’Instinct 2, une montre solaire robuste et connectée, bénéficie d’une remise de 20%. Les amateurs de golf seront ravis de la réduction de 15% sur la Approach S12, une montre GPS spécialement conçue pour le golf. Les passionnés d’e-sports ne sont pas en reste avec la Garmin Instinct, une montre GPS-Smartwatch avec une application spéciale E-Sports, désormais à 159,00€ après une réduction de 23%.

Pour les mélomanes et les cyclistes

Pour les amateurs de musique, la Venu Sq 2 – Music Edition est à 186,58€, soit une réduction de 17%. Enfin, les cyclistes seront ravis de l’offre sur le compteur de vélo GPS Edge Explore, désormais à 169,00€ avec une réduction de 6%. Pour les amateurs de running, le Forerunner 745 GPS est proposé à 289,00€, soit une réduction de 25%.

La promotion Amazon Prime Day sur les montres Garmin est une occasion unique de s’équiper à moindre coût. Alors n’attendez plus, c’est le moment de saisir ces offres exceptionnelles avant qu’elles ne disparaissent !

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l'innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l'impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.