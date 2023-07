Diablo 4 sur ASUS ROG Ally : L’expérience ultime en mobilité, notre test approfondi

Le lancement de la première saison de Diablo 4 est imminent, et même si la météo extérieure est plutôt clémente, il est toujours tentant de plonger dans le monde fantastique créé par Blizzard. C’est pourquoi j’ai décidé de tester la performance de Diablo 4 sur un support portable, l’ASUS ROG Ally.

Les attentes de la nouvelle saison de Diablo 4

Il y a quelques jours, je n’avais plus vraiment de raisons de revenir à Diablo 4. Pour une raison inconnue, le jeu en coopération avec des amis n’a pas le même attrait qu’avec Diablo 3. J’attends donc avec impatience le lancement de la première saison de contenu inédit, prévu pour le 20 juillet.

Cependant, avec l’été et le beau temps, je prévois de jouer principalement à Diablo 4 de manière portable. Que ce soit en me détendant sur le balcon, lors d’un barbecue ou tout simplement en me balançant dans un hamac, j’ai décidé de voir comment le jeu se comportait sur une console portable, bien plus maniable et compacte qu’un ordinateur portable de gaming. Mon choix s’est porté sur l’ASUS ROG Ally.

Diablo 4 contre le handheld le plus puissant du marché : Comment se comporte-t-il sur l’ASUS ROG Ally?

Avant d’aborder les résultats, il est important de préciser les conditions de mesure. Celles-ci ne sont pas aussi simples qu’elles peuvent sembler en raison des trois modes d’action par défaut : 10W, 15W et 25/30W. Plus la consommation d’énergie est élevée, plus les performances sont importantes. Cependant, le ROG Ally fonctionne de telle manière que le passage d’un mode à l’autre peut fausser les résultats.

Par conséquent, les valeurs que j’ai obtenues peuvent être INFÉRIEURES à celles de nombreux tests disponibles en ligne. Cependant, je les considère comme plus justes, car elles reflètent la consommation d’énergie souhaitée sur une plus longue période.

Deuxième considération : le lieu de mesure

Le lieu de mesure est la ville de Kiowosad, la plus grande agglomération de Diablo 4, regorgeant de PNJ, de joueurs et d’éléments de décor détaillés. En comparant les résultats obtenus à Kiowosad à ceux obtenus en dehors de la ville, même lors de combats contre des monstres, les valeurs en ville étaient presque toujours inférieures du point de vue du fluidité du jeu. C’est pourquoi j’ai choisi cette ville comme point de départ.

Diablo 4 sur une console portable : plus de 60 fps ? C’est un jeu d’enfant !

L’ASUS ROG Ally est équipé du processeur AMD Ryzen Z1 Extreme, actuellement le processeur à basse tension le plus performant installé sur les consoles portables pour les jeux. Dans ma critique du ROG, j’ai comparé sa puissance à celle d’une “PS4 qui tient dans la poche”, ce qui est bien représenté par les résultats obtenus avec Diablo 4.

Selon mes mesures, l’ASUS ROG Ally permet de jouer à Diablo 4 avec une fluidité maximale de plus de 60 images par seconde. La console portable est équipée d’un écran avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, ce qui permet d’exploiter pleinement la puissance du Ryzen Z1 Extreme.

Diablo 4 sur ASUS ROG Ally – A la poursuite des images par seconde

(Câble) Turbo 30W, 720p, faible, AMD FSR performance maximale : 91 – 113 fps / 84 °C

Turbo 25W, 720p, faible, AMD FSR performance maximale : 81 – 96 fps / 82°C

Performant 15W, 720p, faible, AMD FSR performance maximale : 58 – 65 fps / 70 °C

Silencieux 10W, 720p, faible, AMD FSR performance maximale : 41 – 46 fps / 64 °C

Diablo 4 en mode portable, sans câble :

Turbo 25W, 720p, faible, AMD FSR performance maximale : 72 – 85 fps / 82°C

Performant 15W, 720p, faible, AMD FSR performance maximale : 52 – 58 fps / 70 °C

Silencieux 10W, 720p, faible, AMD FSR performance maximale : 37 – 41 fps / 64 °C

Il est important de noter que ces mesures ont été prises avec le jeu Diablo 4 sur le réglage graphique le plus faible, mais il est possible de jouer avec des réglages graphiques plus élevés sans avoir de problème de fluidité. Cependant, le niveau de détail le plus élevé fait tourner la console à environ 30 fps, ce qui peut sembler peu fluide pour certains joueurs.

Verdict

L’ASUS ROG Ally en combinaison avec Diablo 4 offre une alliance puissante et performante. Si vous êtes à la recherche d’une console portable pour jouer à Diablo 4, le ROG Ally est une excellente option. Ce portable offre une expérience de jeu confortable avec des niveaux de détail élevés et s’avère capable de gérer toutes les situations auxquelles il est confronté. La performance du processeur AMD Ryzen Z1 Extreme assure une expérience de jeu fluide, le tout dans un joli boîtier compact que vous pouvez emporter partout avec vous.

Bien que jouer à Diablo 4 nécessite une connexion internet constante, et donc la possibilité d’un hotspot depuis votre téléphone, c’est un petit prix à payer pour pouvoir jouer à ce jeu fantastique où que vous soyez. Donc, si vous êtes à la recherche d’une console portable puissante qui peut gérer Diablo 4, le ROG Ally est fait pour vous.

Dans l’ensemble, l’ASUS ROG Ally est un outil de jeu impressionnant qui offre une excellente performance de jeu pour Diablo 4. Que vous soyez à la maison, dans un parc ou en voyage, le ROG Ally vous permet de jouer à votre jeu préféré avec facilité et commodité. Tandis que le besoin d’une connexion internet constante pour jouer à Diablo 4 peut être un inconvénient pour certains, c’est un petit compromis pour la liberté de jouer où que vous soyez.

Si vous êtes un passionné de Diablo 4 et que vous cherchez une solution de jeu portable, l’ASUS ROG Ally est certainement un appareil à considérer. Il offre une performance de jeu solide, une excellente portabilité et une expérience de jeu globalement agréable, ce qui en fait un excellent choix pour tout joueur cherchant à jouer à Diablo 4 en déplacement.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.