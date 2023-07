Dévoilé : L’iPhone 15 vous fera oublier votre chargeur pour de bon !

Il semble qu’il y ait de bonnes raisons d’attendre avec impatience l’iPhone 15 le plus abordable. Oubliez votre souci constant de l’emplacement de votre chargeur !

Des améliorations notables sur le nouvel iPhone

Les derniers rapports indiquent qu’un changement majeur est à l’horizon pour les futurs smartphones d’Apple. En particulier, toute la série de l’iPhone 15 devrait offrir une batterie bien plus grande, ce qui sera particulièrement visible sur le modèle de base.

Alors que l’iPhone 14 Pro a subi l’année dernière la plus grande transformation de design en plusieurs années, avec l’abandon du notch en faveur de l’île dynamique, le modèle de base de l’iPhone 14 n’a pas beaucoup évolué par rapport à l’iPhone 13. Ces deux modèles sont presque identiques. Cependant, cette année pourrait bien être différente, car quelques changements significatifs sont prévus pour l’iPhone “économique”.

Les capacités de batterie du nouvel iPhone 15

De nouvelles informations ont fuité sur Internet, suggérant qu’Apple a apporté de grands changements à la durée de vie de la batterie des futurs iPhone 15. Les smartphones devraient en effet être dotés de batteries beaucoup plus grandes. Voici les capacités prévues :

iPhone 15 – 3877 mAh,

iPhone 15 Plus – 4912 mAh,

iPhone 15 Pro – 3650 mAh,

iPhone 15 Pro Max (Ultra) – 4852 mAh.

Il est intéressant de comparer ces chiffres avec la génération actuelle d’iPhone :

iPhone 14 – 3279 mAh,

iPhone 14 Plus – 4325 mAh,

iPhone 14 Pro – 3200 mAh,

iPhone 14 Pro Max – 4323 mAh.

Comparaison avec les modèles précédents

En observant les données ci-dessus, il est évident que l’iPhone 15 de base aura une batterie beaucoup plus grande que la “quatorzième”. On constate en effet une augmentation de 18 %. Bien sûr, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max auront des batteries légèrement plus petites par rapport aux 15 et 15 Plus, mais cela peut s’expliquer par la présence d’un processeur beaucoup plus économe en énergie.

Les modèles iPhone 15 et 15 Plus utiliseront en effet la puce Apple A16 Bionic, fabriquée avec un processus lithographique de 5 nm, que le fabricant a utilisé dans les iPhone 14 Pro. Par ailleurs, le 15 Pro sera doté d’une toute nouvelle puce Apple A17 Bionic, censée être construite avec une technologie de 3 nm encore plus économe en énergie par TSMC.

Quoi qu’il en soit, une plus grande capacité de batterie garantira sans aucun doute une meilleure autonomie. Ce serait un changement très appréciable par rapport à son prédécesseur.

Qu’attendons-nous de plus de la série iPhone 15 ?

Le nouvel iPhone 15 de base devrait introduire l’île dynamique, ce qui signifie que l’encoche de l’écran serait complètement abandonnée. Les écrans de ces smartphones devraient toujours offrir un taux de rafraîchissement de 60 Hz, et la technologie Always on Display ne serait disponible que pour les modèles Pro.

Nous devrions également attendre une nouveauté photographique dans le modèle iPhone 15 Pro Max (Ultra), à savoir un téléobjectif avec un module périscope pour un zoom optique beaucoup plus important. Cependant, nous devons attendre l’automne pour vérifier ces informations.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l'innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l'impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.