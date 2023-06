Découvrez comment un simple iMessage peut pirater votre iPhone : La faille de sécurité qui bouleverse le monde Apple

L’univers numérique est un environnement plein de promesses, mais aussi de risques. En particulier, une faille de sécurité critique a récemment été découverte sur les iPhones, permettant à des pirates de prendre le contrôle à distance de l’appareil via un simple iMessage. Cela soulève de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité des utilisateurs de ces appareils.

La faille de sécurité en question est une vulnérabilité dans le système d’exploitation iOS d’Apple, qui permet à un attaquant de pirater un iPhone à distance. Cette faille est exploitée par le biais d’un simple iMessage, l’application de messagerie d’Apple.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Un pirate envoie un iMessage contenant un code malveillant à un iPhone. Si le message est ouvert, le code s’exécute automatiquement, permettant au pirate de prendre le contrôle de l’appareil sans que l’utilisateur ne s’en aperçoive.

La facilité avec laquelle un iPhone peut être piraté à distance par cette méthode est particulièrement préoccupante. Les conséquences pour l’utilisateur peuvent être dévastatrices :

We’ve discovered a new cyberattack against iOS called Triangulation.

The attack starts with iMessage with a malicious attachment, which, using a number of vulnerabilities in iOS installs spyware. No user action is required.#IOSTriangulation pic.twitter.com/daxEYZwXwD

— Eugene Kaspersky (@e_kaspersky) June 1, 2023