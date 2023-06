Découvrez Android TV 14 : les secrets de la prochaine révolution télévisuelle de Google dévoilés !

Google, semble-t-il, ne poursuivra plus le développement d’Android TV 13, mais a choisi de passer directement à Android TV 14. Alors, quelles nouvelles fonctionnalités peuvent-elles être anticipées pour ce système ? Aussi bien les télévisions que les boîtiers TV bénéficieront de ces nouveautés.

La version Android TV 14 – que nous rencontrerons à la fois dans sa version de base et dans sa version avec la surcouche Google TV – est pour l’instant enveloppée d’une certaine aura de mystère. Google n’a pas encore officiellement parlé des nouveautés de son système. Ils ont plutôt silencieusement arrêté le développement d’Android TV 13, avec l’intention de transférer directement les utilisateurs et les partenaires à la version 14. Cependant, certains secrets ont déjà été révélés.

I’m looking through the first Android TV 14 beta right now to find what’s new!

Here’s what I’ve found so far 🧵 pic.twitter.com/IQNPmzkGdv

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 7, 2023