Comment déterminer la version d’Android installée sur votre smartphone?

Lorsque vous possédez un smartphone Android, il peut être utile de savoir quelle version d’Android est installée sur votre appareil. Connaître la version d’Android peut vous aider à déterminer la compatibilité des applications, à trouver des informations spécifiques à cette version et à vérifier si votre appareil est à jour. Nous vous guiderons à travers les étapes pour déterminer la version d’Android installée sur votre smartphone.

I. Accéder aux paramètres

1. Ouvrez l’application Paramètres : Sur votre smartphone Android, recherchez et ouvrez l’application Paramètres. Vous pouvez généralement trouver cette application dans le tiroir des applications ou sur l’écran d’accueil. L’icône de l’application Paramètres ressemble généralement à un engrenage.

II. Trouver la section “À propos du téléphone”

1. Faites défiler vers le bas : Une fois dans l’application Paramètres, faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez la section “À propos du téléphone” ou “À propos de l’appareil”. Cette section peut être située en bas de la liste des paramètres ou sous une catégorie appelée “Système” ou “À propos du dispositif”.

III. Afficher les détails de la version d’Android

1. Ouvrez “À propos du téléphone” : Cliquez sur la section “À propos du téléphone” pour accéder aux détails de votre appareil.

2. Trouvez la version d’Android : Dans la section “À propos du téléphone”, recherchez l’option “Version d’Android”, “Version du système” ou quelque chose de similaire. Cliquez sur cette option pour afficher les informations détaillées sur la version d’Android installée sur votre smartphone.

IV. Notez la version d’Android

1. Identifiez la version d’Android : Sur l’écran des détails de la version d’Android, vous verrez le numéro de version ainsi que le nom de la version. Par exemple, vous pourriez voir “Android 11” ou “Android 10” comme numéro de version. La version sera généralement accompagnée d’un nom de code associé, tel que “Android 11 – R” ou “Android 10 – Q”.

2. Prenez note de la version d’Android : Il est important de prendre note du numéro de version d’Android installée sur votre smartphone. Cela vous permettra de connaître la version exacte lors de la recherche d’informations spécifiques à cette version.

V. Vérifier les mises à jour

1. Vérifiez les mises à jour : Une fois que vous avez identifié la version d’Android installée sur votre smartphone, vous pouvez vérifier s’il existe des mises à jour disponibles. Revenez à la page principale des paramètres et recherchez une option telle que “Mises à jour système” ou “Mise à jour du logiciel”. Cliquez dessus et suivez les instructions pour vérifier et installer les mises à jour disponibles.

VI. Autres méthodes pour déterminer la version d’Android

1. Utiliser les paramètres rapides : Sur certains smartphones Android, vous pouvez accéder aux paramètres rapides en faisant glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l’écran. Recherchez une icône d’engrenage ou d’icônes supplémentaires, puis appuyez longuement sur cette icône pour accéder directement aux paramètres. Vous pouvez ensuite suivre les étapes précédentes pour trouver la section “À propos du téléphone” et afficher la version d’Android.

2. Utiliser une application tierce : Il existe de nombreuses applications disponibles sur le Play Store qui peuvent vous aider à identifier la version d’Android installée sur votre smartphone. Recherchez des applications telles que “Phone Info” ou “Device Info” et installez-en une qui propose des informations détaillées sur votre appareil, y compris la version d’Android.

3. Vérifier le manuel d’utilisation : Si vous avez conservé le manuel d’utilisation de votre smartphone, vous pouvez y trouver des informations sur la version d’Android préinstallée sur votre appareil. Consultez la section “À propos du téléphone” ou “Caractéristiques techniques” pour obtenir les détails concernant la version d’Android.

VII. Importance de connaître la version d’Android

Il est essentiel de connaître la version d’Android installée sur votre smartphone pour plusieurs raisons :

1. Compatibilité des applications : Certaines applications peuvent nécessiter une version spécifique d’Android pour fonctionner correctement. En connaissant votre version d’Android, vous pouvez vérifier si votre appareil est compatible avec une application spécifique avant de la télécharger.

2. Mises à jour de sécurité : Les fabricants de smartphones publient régulièrement des mises à jour de sécurité pour corriger les vulnérabilités et protéger votre appareil contre les menaces. En connaissant la version d’Android de votre smartphone, vous pouvez vérifier si vous disposez de la dernière mise à jour de sécurité.

3. Support technique : Lorsque vous rencontrez des problèmes avec votre smartphone, les services de support technique peuvent vous demander des informations sur la version d’Android installée. En connaissant votre version d’Android, vous pouvez fournir ces détails pour obtenir une assistance précise.

Déterminer la version d’Android installée sur votre smartphone est un processus simple qui peut vous aider à mieux comprendre votre appareil et à profiter des dernières fonctionnalités et améliorations de sécurité. En suivant les étapes décrites dans cet article, vous pourrez facilement trouver la version d’Android de votre smartphone et prendre les mesures nécessaires pour maintenir votre appareil à jour.

Marie Prigent, également connue sous le pseudonyme GeekyMarie, est une passionnée du monde numérique, des gadgets high-tech et des dernières tendances en matière de son et de télévision. Elle explore les domaines du streaming, de la réalité augmentée, du home-cinéma et des appareils intelligents. En outre, Léa est une adepte des podcasts et des médias sociaux, où elle partage ses découvertes et conseils.