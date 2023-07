Comment choisir la bonne RAM pour votre PC : un guide expert

La RAM, ou Mémoire à Accès Aléatoire, joue un rôle primordial dans le fonctionnement de votre ordinateur. C’est elle qui détermine la vitesse et l’efficacité de traitement de vos données. Choisir la bonne RAM n’est pas toujours aussi simple qu’on pourrait le penser, car elle présente plusieurs spécificités importantes à prendre en compte.

Facteur de forme physique

La première différence à noter est celle entre la RAM d’un ordinateur de bureau et celle d’un ordinateur portable. Les modules de RAM se présentent sous la forme de DIMM (Dual In-line Memory Module). On distingue principalement trois types :

L’UDIMM (Unbuffered DIMM), le plus commun dans le marché des PC.

Le SO-DIMM (Small Outline DIMM), plus petit, adapté pour les ordinateurs portables.

Le MicroDIMM, plus rare, utilisé dans certains ordinateurs portables ou petits appareils.

DDR et les générations de la RAM

DDR, ou Double Data Rate, est une indication essentielle lors du choix de la RAM. Il s’agit d’un standard qui a évolué au fil du temps, passant de DDR à DDR2, puis DDR3, et aujourd’hui DDR4. La DDR5 existe mais reste encore peu utilisée à ce jour. Chaque génération offre des performances accrues. Le type de DDR compatible avec votre ordinateur dépend principalement de votre carte mère et de votre processeur.

Capacité de la RAM

La capacité de la RAM est une spécification cruciale. Plus elle est grande, meilleure est l’expérience utilisateur. Cependant, la capacité utilisable est limitée par le type de système d’exploitation et de processeur. Par exemple, un système d’exploitation 32 bits ne pourra utiliser que jusqu’à 4Go de RAM.

Vitesse de la RAM

La vitesse de la RAM est déterminée par deux facteurs principaux : la fréquence et le timing. La fréquence, souvent dénommée “vitesse”, fait référence au nombre de cycles de lecture/écriture par seconde. Le timing, ou latence CAS, est le délai entre la réception d’une commande par la RAM et son exécution. Notez que certaines fréquences ne sont pas supportées par tous les processeurs et cartes mères, il est donc important de vérifier ces informations avant achat.

Canaux de mémoire

Les canaux de mémoire sont les “routes” reliant le processeur à la RAM. Selon la performance du processeur et de la RAM, un seul canal peut s’avérer insuffisant et limiter les performances de l’ensemble. La plupart des processeurs peuvent gérer deux ou quatre canaux de mémoire, exploitables avec plus d’une barrette de RAM.

Autres spécifications de la RAM

Plusieurs autres spécifications peuvent être utiles à connaître :

ECC (Error Checking and Correction), qui réduit les erreurs de données/mémoire mais ralentit les opérations.

Registered/unregistered ou buffered/unbuffered, des caractéristiques souvent liées aux RAM destinées aux serveurs.

La tension (voltage), importante pour les adeptes de l’overclocking.

Le dissipateur thermique (heat spreader), qui aide à refroidir la RAM.

La hauteur (height), à prendre en compte pour les petits boîtiers.

Esthétique de la RAM

Enfin, l’esthétique de la RAM peut être un critère de choix pour les amateurs de belles machines. Les fabricants proposent de plus en plus de produits au design travaillé, avec parfois des LED de différentes couleurs.

En résumé, choisir la bonne RAM pour votre PC nécessite de prendre en compte plusieurs critères : le facteur de forme physique, le type de DDR, la capacité, la vitesse, et le nombre de canaux. Avant de faire votre choix, vérifiez bien les spécifications de votre processeur et de votre carte mère. Et surtout, ne tentez jamais de télécharger plus de RAM : c’est une légende urbaine, qui peut s’avérer dangereuse pour votre machine !