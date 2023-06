Coinbase accusé d’ignorer les protections des investisseurs : Votre argent est-il en sécurité ?

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a récemment porté des accusations contre Coinbase, l’une des plus grandes plateformes d’échange de crypto-monnaies au monde. La SEC accuse Coinbase d’avoir fonctionné en tant que bourse de valeurs, courtier et agence de compensation non enregistrée, en plus de ne pas avoir enregistré l’offre et la vente de son programme de “staking” en tant que service.

Today we charged Coinbase, Inc. with operating its crypto asset trading platform as an unregistered national securities exchange, broker, and clearing agency and for failing to register the offer and sale of its crypto asset staking-as-a-service program.https://t.co/XPG2gDkxtV pic.twitter.com/hCdVMw8B2v — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) June 6, 2023

Opérations non enregistrées de Coinbase

Selon la plainte de la SEC, depuis au moins 2019, Coinbase aurait gagné des milliards de dollars en facilitant illégalement l’achat et la vente de titres de crypto-actifs. La SEC allègue que Coinbase a mêlé les services traditionnels d’une bourse, d’un courtier et d’une agence de compensation sans avoir enregistré aucune de ces fonctions auprès de la Commission, comme l’exige la loi.

Coinbase fournit un marché et rassemble les ordres pour les titres de plusieurs acheteurs et vendeurs en utilisant des méthodes établies et non discrétionnaires.

Il s’engage dans l’activité d’effectuer des transactions de titres pour les comptes des clients de Coinbase.

Il fournit des installations pour la comparaison des données concernant les conditions de règlement des transactions de titres de crypto-actifs.

Manque de protections pour les investisseurs

L’échec présumé de Coinbase à s’enregistrer a privé les investisseurs de protections significatives, y compris l’inspection par la SEC, les exigences de tenue de registres, et les garanties contre les conflits d’intérêts, entre autres. De plus, la SEC allègue que Coinbase n’a jamais enregistré son programme de “staking” comme l’exige la loi sur les valeurs mobilières, privant une fois de plus les investisseurs de protections et de divulgations essentielles.

La SEC allègue également que la société mère de Coinbase, Coinbase Global Inc. (CGI), est une personne contrôlant Coinbase et est donc également responsable de certaines des violations de Coinbase.

Conséquences pour Coinbase et ses clients

La plainte de la SEC, déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, allègue que Coinbase et CGI ont violé certaines dispositions d’enregistrement de la loi sur les bourses de valeurs de 1934 et que Coinbase a violé les dispositions d’enregistrement de l’offre de valeurs mobilières de la loi sur les valeurs mobilières de 1933. La plainte demande un redressement injonctif, la restitution des gains mal acquis plus les intérêts, des pénalités et d’autres mesures de réparation équitable.

Alors, votre argent est-il en sécurité avec Coinbase ? Comme toujours, il est essentiel d’être conscient des risques associés à l’investissement en crypto-monnaie, et cette situation récente avec la SEC rappelle l’importance de la réglementation et de la conformité dans le secteur.

