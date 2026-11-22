La bêta d’utilisation de l’ordinateur s’ouvre à Team et Enterprise. Applications autorisées, activation et limites : ce que les équipes doivent savoir.

Claude peut cliquer dans vos logiciels : la bêta arrive sur Team et Enterprise

Claude peut désormais voir l’écran d’un ordinateur et agir dans les logiciels autorisés pour davantage d’équipes professionnelles. Anthropic ouvre cette fonction en bêta aux offres Team et Enterprise depuis le 20 novembre, avec un déploiement progressif. Elle reste désactivée par défaut : disposer d’un abonnement ne suffit pas, un responsable de l’organisation doit l’activer.

L’intérêt est concret pour les applications dépourvues d’intégration dédiée. Au lieu de fournir seulement un texte à recopier, l’assistant peut cliquer, saisir et naviguer dans une interface. Ce pouvoir change aussi le périmètre des accès : autoriser un logiciel n’équivaut pas à confier un seul document en lecture.

Une ouverture aux équipes, pas un lancement pour tous les comptes

Les notes de version du 20 novembre présentent l’arrivée de l’utilisation de l’ordinateur sur Team et Enterprise. Sur ces offres, elle fonctionne uniquement dans la nouvelle expérience Claude qui réunit la conversation et Cowork, sur Windows et macOS 14 ou ultérieur.

L’application Claude Desktop doit être ouverte sur la machine concernée. Pour lancer ce travail depuis le Web ou le mobile, un autre réglage d’accès à l’ordinateur doit également être activé et la discussion reliée à la bonne machine. Le téléphone sert alors à accéder à un ordinateur disponible ; il ne remplace pas cet ordinateur.

L’annonce ne garantit pas que chaque organisation française dispose déjà du bouton. Le déploiement, les permissions administratives et la configuration peuvent expliquer son absence. Aucun essai sur un compte professionnel français n’est présenté ici.

Claude ne choisit pas toujours de passer par l’écran

Le guide d’utilisation de l’ordinateur distingue plusieurs chemins. Lorsqu’un connecteur adapté existe, l’assistant le privilégie ; le navigateur et l’interaction directe avec les applications constituent d’autres possibilités. Anthropic explique que les manipulations à l’écran sont plus lentes et davantage sujettes aux erreurs qu’une intégration directe.

C’est la différence avec les connecteurs interactifs de Claude déjà présentés sur Menow. La nouvelle étape ne consiste pas seulement à ouvrir un outil connecté à côté du dialogue : elle permet d’utiliser l’interface d’une application autorisée.

Pour une équipe, l’usage à examiner pourrait être un logiciel interne sans connecteur. Cela reste un scénario d’application, pas une démonstration de performance : ni le temps gagné ni le taux de réussite sur ce logiciel ne sont établis par l’annonce.

L’administrateur et l’utilisateur gardent des décisions distinctes

Le guide de configuration pour Team et Enterprise prévoit des restrictions par applications, avec liste d’exclusion ou liste limitée aux logiciels autorisés. L’organisation peut ainsi réduire le périmètre accessible. Chaque utilisateur doit encore approuver les applications que Claude souhaite utiliser.

Les offres Enterprise disposent aussi de contrôles par rôles. Certaines configurations ne sont pas éligibles, dont celles utilisant les clés de chiffrement gérées par le client ou certaines options de conservation et de conformité. Une entreprise ne doit donc pas déduire son accès du seul nom de son forfait.

Les réglages ne produisent pas toujours un effet immédiat sur tous les postes : Anthropic documente des délais de propagation. Pour retirer un accès, il faut vérifier le résultat sur les machines concernées, plutôt que considérer le clic administratif comme la preuve d’une désactivation déjà appliquée partout.

Une restriction de dossiers ne bloque pas tout ce que voit une application

Le guide de sécurité de Cowork insiste sur ce point : l’utilisation de l’ordinateur dépasse les seuls dossiers connectés à Claude. Via un logiciel approuvé, l’assistant peut accéder à des fichiers situés ailleurs. Un dossier marqué en lecture seule dans les connexions ne constitue pas une protection équivalente pour les manipulations à l’écran.

Claude utilise des captures pour se repérer ; elles sont conservées avec la discussion et peuvent contenir des informations visibles dans les applications. Les listes de logiciels autorisés ou interdits ont elles-mêmes des limites : extensions du navigateur, fenêtres de bureau distant et effets indirects entre applications ne se confondent pas avec les logiciels directement bloqués.

Le guide utilisateur rappelle aussi que les permissions n’accordent pas toutes les mêmes actions selon la catégorie d’application. Il distingue notamment les outils financiers et navigateurs de la plupart des autres logiciels. L’expression « contrôler l’ordinateur » ne signifie donc pas que Claude peut exécuter librement n’importe quelle commande dans n’importe quelle fenêtre.

La nouvelle expérience ne rend pas cette bêta automatique

La documentation de la nouvelle expérience Team annonce une activation par défaut de l’interface unifiée le 1er décembre 2026 pour les organisations éligibles qui ne l’ont pas maintenue désactivée. Cette date concerne l’expérience de conversation ; elle n’active pas à elle seule l’utilisation de l’ordinateur.

Les deux réglages répondent à des questions différentes : comment le dialogue et les tâches s’enchaînent, puis si l’assistant peut agir sur un poste local. Les examiner séparément permet de tester cette bêta sur un périmètre défini, avec les applications nécessaires et une vérification des modifications effectivement enregistrées.