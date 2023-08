Caractéristiques et date de sortie de la mise à jour Free Fire OB41 : Amélioration des personnages et des armes

Dernière mise à jour le 6 août 2023 par Samuel

Êtes-vous prêt à découvrir les améliorations majeures du dernier jeu qui fait fureur? Découvrons ensemble ce que la mise à jour de Free Fire MAX OB41 nous réserve!

Une mise à jour très attendue

Le récent Free Fire MAX OB41 a suscité un grand intérêt, en particulier parce qu’il est actuellement en phase de test sur le serveur avancé, comme c’est souvent le cas pour les mises à jour mondiales de Free Fire. Les joueurs ont eu un avant-goût des nouvelles fonctionnalités pendant cette phase de test.

Face à cette anticipation, la société Free Fire a annoncé la date de sortie de cette nouvelle version de MAX, disponible notamment en Inde. À noter que vous pouvez jouer à cette version même si la version mondiale est également disponible pour vous.

Quoi de neuf dans cette mise à jour?

1. Date de sortie de Free Fire MAX OB41:

Garena, l’entreprise derrière le jeu, a annoncé de manière explicite que cette mise à jour sera officiellement disponible pour les joueurs à partir du 10 août 2023. Il n’y aura probablement pas de temps d’arrêt pour les serveurs de jeu pour l’application de cette mise à jour. Il est prévu que cette mise à jour soit mise à disposition à 18 heures, heure de France.

2. La plaque d’armes de gloire:

Une nouveauté attendue où les joueurs pourront fièrement afficher leurs noms. Avec la mise à jour Free Fire MAX OB41, les joueurs pourront montrer leurs compétences et leur position dans leurs régions.

3. Mise à jour de La zone Peak sur la carte Bermuda:



La zone Peak est l’endroit où les armes les plus importantes sont larguées sur la carte Bermuda. Cette zone verra des améliorations majeures avec l’arrivée de la nouvelle mise à jour. Un grand bâtiment central fournira plus de couverture pour les joueurs, renforçant ainsi l’expérience de combat. Elle sera également équipée d’une aire de stationnement et d’un labyrinthe pour plus de variété.

4. Mise à Jour du mode Clash Squad : Cyber Airdrop:

Le domaine traditionnel d’airdrop dans le mode Clash Squad sera remplacé par le Cyber Airdrop avec la mise à jour Free Fire MAX OB41. Contrairement à la zone précédente, vous devrez être proche de cette zone pour l’activer. De plus, vous pourrez collecter une série de récompenses en étant à proximité de cet endroit, apportant ainsi un changement notable au jeu.

5. Mode zombie Hunt: Evil multiplied:

Même si ce n’était pas mentionné en détail, on peut s’attendre à des modifications et des ajouts passionnants concernant la chasse aux zombies. Restez à l’écoute pour plus de détails!

Ne ratez pas cette mise à jour sensationnelle et préparez-vous à une expérience de jeu inégalée!