“Bouleversement total sur iPhone : Le 3D Touch fait un retour inattendu! Votre expérience iPhone métamorphosée!

La dernière mise à jour iOS 17 Beta 2 propose de nombreuses nouvelles fonctionnalités, dont une modification mineure mais significative dans le fonctionnement du Haptic Touch. L’objectif est d’offrir une expérience encore plus proche de celle procurée par le 3D Touch sur les anciens iPhones.

La technologie 3D Touch revient dans les iPhones plus récents

New Fast Haptic Touch option in iOS 17 feels like 3D Touch! 🤩 #ios17 pic.twitter.com/YDkViEVCpp — Apple Intro (@AppleIntro) June 22, 2023

L’iPhone XS a été le dernier smartphone Apple équipé de la technologie 3D Touch. Par la suite, la firme a introduit le Haptic Touch, qui ressemble certes à la technologie précédente, mais qui élimine une fonction – la détection de plusieurs niveaux de pression sur l’écran. La nouvelle technologie ne prend en charge qu’un seul niveau de pression et ne fournit pas autant d’informations de feedback que le 3D Touch. Cependant, le nouveau iOS 17 pourrait (partiellement) changer cela.

Le Haptic Touch fonctionnera plus rapidement, se rapprochant de l’expérience 3D Touch

Of course. If there’s anything else you want a video of, let me know. I’m on iOS 17 beta 2 pic.twitter.com/0qlptlR4pt — Apple Intro (@AppleIntro) June 22, 2023

Dans la dernière version bêta d’iOS 17, une nouvelle option a été ajoutée qui modifie la vitesse de réaction de la technologie Haptic Touch. Plus précisément, dans les paramètres sous l’onglet Accessibilité > Toucher > Haptique, nous pouvons changer le temps de toucher, ce qui augmente la vitesse à laquelle un feedback apparaît après avoir effectué une action à l’écran.

Une réactivité accrue grâce à des options de vitesse variables

Les options “Rapide”, “Par défaut” et “Lent” sont disponibles et en réglant la première, le Haptic Touch permet d’obtenir une expérience similaire à celle offerte par le 3D Touch. Le Haptic Touch fonctionnait légèrement plus lentement que la technologie précédente, mais l’option d’une réaction plus rapide rapprochera certainement encore plus le feedback du toucher offert par les anciens modèles d’iPhone.

Bien sûr, cette fonctionnalité est encore en phase de test – nous parlons après tout de la version bêta d’iOS 17. Nous ne savons donc pas encore si elle atteindra la version finale du système d’exploitation, mais il y a de fortes chances que cela se produise. Seul le temps nous le dira.

