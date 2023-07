Arrivée imminente de la PlayStation 5 Pro. Pourra-t-elle enfin supporter la 4K à 60 images par seconde ?

La PlayStation 5 Pro est en route, une aubaine pour les amateurs de jeux vidéo

La PlayStation 5 Pro se prépare à faire son entrée. C’est ce qu’a révélé l’un des “leakers” les plus fiables du milieu. Les détenteurs des meilleurs téléviseurs peuvent enfin se réjouir.

Un modèle PS5 inédit se profile

L’arrivée d’un nouveau modèle de PS5 est plus que certaine. La version Slim est une chose, mais à l’avenir – tout comme dans la génération précédente – nous pourrions accueillir chez nous un modèle Pro. Et comme auparavant, cela signifiera une dose supplémentaire de puissance.

La PlayStation 5 Pro – pourra-t-elle enfin supporter la 8K ? Le projet Trinity est en marche

Il fallait s’y attendre. Oui, la PS5 va recevoir un grand frère plus puissant. Mais pas aussi rapidement que nous l’aurions espéré. Comme le rapporte Insider Gaming via Key To Gaming, la PS5 Pro est en préparation – et son nom de code est Project Trinity. C’est une référence à la série Matrix, où la PS4 Pro avait le nom de code Neo et le PSVR Morpheus.

La console est actuellement présentée lors d’événements de démonstration. La majorité des développeurs devraient recevoir leurs kits d’ici fin novembre 2023. L’appareil sera équipé d’une mémoire d’une bande passante de 18000 MT/s et de presque deux fois plus d’unités CU (60) que le PS5 standard (36). Cela pourrait même doubler les performances, si les conditions sont favorables.

Qu’est-ce que cela signifie pour les jeux ? Plus d’images par seconde en 4K, un mode performance capable de gérer la 8K (!) et un meilleur ray tracing. Le développement de la console a commencé en 2022.

Et après la PS5 Pro ? La PS6 semble être la seule option

Selon le rapport, il n’y a qu’une seule direction : la PS6, qui devrait probablement arriver sur les étagères entre 2026 et 2028. La PS5 Slim devrait-elle débarquer avant la PlayStation 5 Pro ?

Pourquoi Sony sortirait deux modèles ?

Pourquoi Sony lancerait deux modèles ? Ils ont fait la même chose lors de la génération précédente, alors pourquoi ne pas répéter le processus ? La PlayStation 5 Pro pourrait être annoncée aux côtés d’un modèle Slim plus petit et moins cher, qui – selon les fuites – serait une version uniquement numérique. Si nous voulons lire des disques dessus, il faudra acheter un lecteur spécial.

Des divergences émergent

Cependant, des divergences apparaissent. Auparavant, Sony avait présenté le modèle Pro aux côtés du Slim. Mais maintenant, tous les signes indiquent que le modèle Slim sortira d’abord, plus tard cette année, suivi du PS5 Pro en 2024, comme l’indique Insider Gaming.