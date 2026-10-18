Apple Watch : ce que vous perdez vraiment en activant le mode économie d’énergie

Le mode économie d’énergie prolonge l’autonomie de l’Apple Watch en réduisant plusieurs fonctions, pas seulement l’affichage. Certaines mesures en arrière-plan s’arrêtent, les complications se rafraîchissent moins souvent et la connexion peut changer lorsque l’iPhone est éloigné. Pendant le sport, une seconde option permet d’aller plus loin, avec des conséquences supplémentaires sur les données enregistrées.

Le mode économie suspend aussi des mesures en arrière-plan

Pour l’activer, ouvrez le centre de contrôle avec le bouton latéral, touchez le niveau de batterie puis choisissez le mode économie d’énergie. Vous pouvez aussi passer par Réglages, puis Batterie sur la montre. Un cercle jaune apparaît en haut de l’écran lorsque le mode fonctionne.

Selon l’aide officielle Apple, il suspend notamment l’écran toujours allumé, les mesures cardiaques et d’oxygénation en arrière-plan, ainsi que certaines notifications cardiaques sur les modèles concernés. Il réduit aussi la fréquence d’actualisation des applications, des complications et des activités en direct. Une donnée moins souvent mise à jour peut être un effet du réglage, sans démontrer un problème de capteur.

Loin de l’iPhone, appels et notifications ne fonctionnent plus au même rythme

En économie d’énergie, lorsque l’iPhone n’est pas à proximité, les connexions Wi-Fi et mobile ainsi que les appels entrants et notifications sont désactivés dans les conditions décrites par Apple. Une application demandant des données peut réactiver une connexion pour fonctionner. Les appels manqués et notifications sont récupérés une fois par heure.

Ce comportement mérite d’être pris en compte si vous laissez le téléphone à la maison. Une Apple Watch cellulaire en économie d’énergie ne reste pas connectée comme dans son fonctionnement habituel. Le gain d’autonomie s’accompagne donc d’un compromis sur la réactivité des échanges.

Le mode simple conserve des mesures pendant l’exercice

Il faut distinguer les relevés de fond du suivi d’une séance. Apple indique que la fréquence cardiaque et le rythme continuent d’être mesurés lorsque l’app Exercice fonctionne en mode économie d’énergie. Le mode peut d’ailleurs s’activer automatiquement au début d’une séance via Réglages, Exercice, puis Mode économie d’énergie.

Pour une marche, une course ou une randonnée en extérieur, les montres compatibles disposent aussi de l’option Moins d’activité GPS et de relevés de fréquence cardiaque, dans les réglages Exercice. Elle demande que le mode économie d’énergie soit actif. Apple la documente à partir de watchOS 9.1 sur les Series 8 et suivantes, SE 2 et suivantes, et les modèles Ultra.

Cette seconde option espace les relevés et retire d’autres informations : les alertes Exercice sont coupées, les tours et segments ne sont pas enregistrés et le rythme actuel n’est plus disponible. Pour suivre précisément des fractions ou des tours, regardez donc cette option avant de commencer.

Vérifiez la durée d’activation après la recharge

Vous pouvez choisir de garder le mode actif pendant un, deux ou trois jours. Sinon, Apple prévoit sa désactivation automatique lorsque la batterie atteint 80 % de charge. Cette exception explique pourquoi le comportement peut différer après deux recharges apparemment identiques.

Les autonomies annoncées pour les Apple Watch récentes dépendent de leurs conditions d’utilisation. Avant de comparer une journée ou un entraînement avec un chiffre constructeur, contrôlez les deux réglages : économie d’énergie et réduction supplémentaire des relevés sportifs.