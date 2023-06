Apple iPhone 14 Pro Max contre Samsung Galaxy S23 Ultra : Le duel des titans :

L’industrie des smartphones est une bataille sans fin. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur deux titans qui dominent le marché : l’Apple iPhone 14 Pro Max et le Samsung Galaxy S23 Ultra. Ces deux appareils sont le nec plus ultra de ce que chaque marque a à offrir et ils sont là pour faire une déclaration. Dans cet article, nous allons plonger dans les détails de ces deux géants pour vous aider à décider lequel pourrait être le meilleur choix pour vous.

Autonomie & Charge : Durée de vie et temps de charge

L’un des aspects les plus importants d’un smartphone aujourd’hui est sans aucun doute l’autonomie de la batterie. L’iPhone 14 Pro Max impressionne avec une autonomie polyvalente de 23 heures et 15 minutes, et une autonomie en streaming vidéo de 22 heures et 57 minutes. Le Galaxy S23 Ultra n’est pas loin derrière, avec une autonomie polyvalente de 20 heures et 36 minutes, et une autonomie en streaming vidéo de 17 heures et 25 minutes.

Il est à noter que bien que le Galaxy S23 Ultra ait une autonomie légèrement inférieure, il a été félicité pour son autonomie “très solide”. En revanche, l’iPhone 14 Pro Max a reçu des éloges pour son “autonomie incroyable”.

Affichage : Qualité et résolution d’écran

Passons maintenant à l’affichage. Ces deux smartphones sont de véritables joyaux en ce qui concerne la qualité de l’affichage. L’iPhone 14 Pro Max et le Galaxy S23 Ultra ont tous deux obtenu une note de 5 sur 5 dans cette catégorie.

L’iPhone 14 Pro Max a une résolution d’écran de 460 ppp et une luminosité de 1038 cd/m². Il a également un taux de contraste ANSI de 999999:1. De son côté, le Galaxy S23 Ultra a une résolution légèrement supérieure de 501 ppp et une luminosité de 1133 cd/m², avec le même taux de contraste.

Photo & Vidéo : Qualité des captures

En ce qui concerne les photos et les vidéos, les deux téléphones ont une note similaire de 4,5 sur 5. Cependant, il y a quelques différences notables. Le Galaxy S23 Ultra a été salué pour sa polyvalence en matière de photographie, alors que l’iPhone 14 Pro Max doit encore progresser dans ce domaine.

L’iPhone 14 Pro Max a obtenu une note de 9 pour la qualité des photos en haute luminosité et de 8 pour la qualité en faible luminosité. En comparaison, le Galaxy S23 Ultra a obtenu un 10 pour la qualité des photos en haute luminosité et un 9 pour la qualité en faible luminosité.

Points forts et points faibles

Les deux smartphones ont leurs propres points forts et points faibles. L’iPhone 14 Pro Max se distingue par son design, son écran géant always-on et sa Dynamic Island, son capteur 48 Mégapixels et son autonomie incroyable. Cependant, son écran always-on pourrait être amélioré, sa performance photo a encore besoin d’évoluer, et son prix peut être un frein pour certains utilisateurs.

De son côté, le Galaxy S23 Ultra se distingue par son design peaufiné, son superbe écran, son interface One UI 5.1, sa polyvalence en photo, les performances de sa puce Snapdragon, son autonomie solide, son S-Pen toujours pratique et ses quatre ans de mises à jour Android. Cependant, son prix stratosphérique, sa charge toujours pas très rapide, le manque d’équilibre des haut-parleurs et sa taille et son poids peuvent être des points de discorde pour certains utilisateurs.

Comparaison des spécifications : Samsung Galaxy S23 Ultra vs Apple iPhone 14 Pro Max

Caractéristiques Samsung Galaxy S23 Ultra Apple iPhone 14 Pro Max Modèle Samsung Galaxy S23 Ultra Apple iPhone 14 Pro Max Dimensions 7,81 cm x 16,34 cm x 8,9 mm 7,76 cm x 16,07 cm x 7,85 mm Interface constructeur One UI N/C Taille de l’écran 6,8 pouces 6,7 pouces Définition 3088 x 1440 pixels 2796 x 1290 pixels Densité de pixels 500 ppp 460 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Apple A16 Bionic Puce graphique Qualcomm Adreno 740 Apple GPU Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1000 Go 128 Go, 256 Go, 0 Go, 1000 Go Appareil photo (dorsal) 200 Mp, 12 Mp, 10 Mp, 10 Mp 48 Mp, 12 Mp, 12 Mp Capteur photo frontal 12 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K 4K Wi-fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Non Type de connecteur USB Type-C Lightning Capacité de la batterie 5000 mAh N/C Poids 233 g 240 g Couleurs Noir, Violet, Vert, Beige Noir, Argent, Or, Violet Indice de réparabilité 8,2/10 N/C Prix 1 059 € 1 229 €

Verdict : Lequel choisir ?

En fin de compte, le choix entre l’iPhone 14 Pro Max et le Galaxy S23 Ultra dépendra en grande partie de vos préférences personnelles. Les deux smartphones ont reçu une appréciation générale de 4,5 sur 5, et une appréciation du testeur de 9 sur 10, ce qui montre qu’ils sont tous deux d’excellents choix.

Si vous recherchez un écran plus grand, une meilleure résolution et une polyvalence en photo, alors le Galaxy S23 Ultra pourrait être le meilleur choix pour vous. En revanche, si vous préférez une meilleure autonomie, un design agréable et une interface utilisateur épurée, alors l’iPhone 14 Pro Max pourrait être le smartphone qu’il vous faut.

Quoi qu’il en soit, que vous choisissiez l’iPhone 14 Pro Max ou le Galaxy S23 Ultra, vous aurez entre les mains l’un des meilleurs smartphones disponibles sur le marché aujourd’hui.

