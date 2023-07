Apple dit adieu au bouton de silence sur l’iPhone 15 Pro : place à une nouveauté encore meilleure

La nouveauté attendue sur l’iPhone 15 Pro est confirmée par Apple lors de sa dernière mise à jour. Le bouton de silence familier sera remplacé par un bouton d’action plus performant. Comment utiliserons-nous cette nouvelle fonctionnalité? Découvrons-le ensemble.

Des rumeurs circulaient récemment concernant l’introduction d’un nouveau bouton mystérieux sur les prochains modèles d’iPhone 15 Pro, un bouton que les utilisateurs pourraient contrôler eux-mêmes. Ces informations ont maintenant été confirmées. Les iPhone 15 Pro seront équipés d’un bouton d’action.

Vous souvenez-vous du bouton spécial de l’Apple Watch Ultra, qui permet de configurer une action spécifique? Un tel bouton devrait également être présent sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max.

What will you set your iPhone Action button to? I would map it to Control Center (through a Shortcut) instead of having to reach to top of my phone to activate it. https://t.co/yrIfusn3zd pic.twitter.com/JdDbTC5OwF

— Steve Moser (@SteveMoser) July 26, 2023