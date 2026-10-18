Amazfit Balance 2 : comment envoyer un parcours GPX sur votre montre avec Zepp

Un parcours GPX téléchargé sur le téléphone n’est pas encore prêt à être suivi sur l’Amazfit Balance 2. Il faut l’ouvrir avec Zepp, l’enregistrer puis l’envoyer à la montre. Le parcours peut ensuite être lancé depuis le menu de navigation d’une activité compatible.

Le transfert passe par Zepp avant de rejoindre la montre

Le support officiel de la Balance 2 indique que Zepp accepte notamment les fichiers GPX, TCX et KML. Pour préparer votre sortie, commencez par retrouver le fichier du parcours sur le téléphone et vérifiez que vous avez choisi la bonne version de l’itinéraire.

Ouvrez ensuite le fichier avec Zepp, puis enregistrez la trace dans l’application. L’étape suivante consiste à l’envoyer à la montre. Enregistrer dans Zepp et transmettre à l’appareil sont deux opérations distinctes. Si vous vous arrêtez après la première, vous n’avez pas encore vérifié sa présence sur la Balance 2.

Retrouvez le fichier GPX souhaité sur votre téléphone. Ouvrez-le avec l’application Zepp. Enregistrez le parcours dans l’application. Utilisez l’option d’envoi vers la montre, puis contrôlez sa présence sur celle-ci.

Les libellés peuvent varier selon la version de Zepp et sa traduction. Le support français emploie parfois des formulations maladroites, mais l’ordre reste clair : ouvrir, enregistrer, envoyer. Gardez le téléphone et la montre disponibles jusqu’à la fin de cette préparation.

Ouvrez le parcours dans une activité proposant la navigation

Sur la Balance 2, choisissez une activité compatible, puis Navigation et Mes itinéraires. Sélectionnez le parcours voulu et lancez la navigation. Amazfit indique que cette possibilité concerne certaines activités de plein air : l’absence du menu dans un autre sport ne prouve pas que le fichier a disparu.

Avant de partir, ouvrez le parcours et vérifiez son identité. Un nom trop proche d’une ancienne variante peut conduire à sélectionner la mauvaise boucle ou une autre étape. Le contrôle sur la montre est plus utile que la seule présence du fichier dans le téléphone.

Un point d’intérêt ne remplace pas votre parcours GPX

Le même guide décrit l’enregistrement de votre position actuelle depuis Navigation, avant ou pendant un entraînement compatible. Les coordonnées sauvegardées peuvent ensuite servir de point de navigation. Vous pouvez les retrouver avec les entrées consacrées aux points d’intérêt, distinctes de la liste des itinéraires.

Un point désigne une position ; le GPX représente le parcours que vous avez importé. Aucun de ces deux gestes ne suffit à démontrer qu’une carte de fond a été téléchargée ni qu’un recalcul automatique sera proposé dans toutes les situations. Ce guide décrit l’importation d’une trace, pas une navigation routière universelle.

La présentation de l’Amazfit Balance 2 détaille son équipement. Pour le prochain départ, le contrôle décisif tient en trois points : le bon parcours a été envoyé, il apparaît sur la montre et vous savez dans quelle activité le lancer.