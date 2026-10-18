Garmin Epic : comment regrouper plusieurs journées de randonnée sur votre fēnix 9

Une randonnée de plusieurs jours se retrouve souvent découpée en autant d’activités dans son historique. Garmin Epic permet de rassembler activités, positions et données biométriques dans un même journal d’aventure. Sur la fēnix 9, vous pouvez démarrer cet ensemble depuis la montre, lui associer un parcours et consulter ses statistiques.

Réunir les étapes sans les chercher une par une

Epic sert à regarder un voyage ou un projet sportif dans son ensemble. Garmin le présente comme une fonction gratuite capable de regrouper des activités enregistrées sur plusieurs jours, semaines ou mois dans Garmin Connect. Des photos peuvent ensuite compléter le récit à partager avec ses proches.

L’intérêt n’est donc pas limité à une seule longue séance GPS. Une succession d’étapes peut conserver un fil commun au lieu de rester dispersée dans l’historique. Les fonctions de la gamme fēnix 9 comprennent cet outil ; son utilisation demande surtout de repérer les commandes de départ et de fin.

Ajoutez Epic aux raccourcis si vous ne le trouvez pas

Le manuel français de Garmin Epic propose plusieurs accès : le menu des commandes, la liste des applications ou les résumés de widget. Il précise qu’Epic doit parfois être ajouté à l’un de ces emplacements.

Si la fonction n’apparaît pas dans la liste que vous consultez, vérifiez donc sa personnalisation avant de chercher un autre service. Un raccourci absent ne suffit pas à conclure que la fonction manque. Choisissez l’accès que vous retrouverez facilement au début et à la fin d’une sortie.

Démarrez avec ou sans navigation

Ouvrez Epic, puis appuyez sur le bouton supérieur droit. Deux chemins sont documentés : Démarrer Epic pour lancer l’enregistrement sans navigation, ou Ajouter un parcours pour choisir un itinéraire et le suivre avec la commande correspondante.

Le journal Epic et le parcours répondent à des usages différents. Le premier réunit l’aventure ; le second fournit l’itinéraire à suivre. Ajouter un parcours ne dispense pas de préparer les cartes nécessaires, et le démarrage sans navigation ne crée pas automatiquement un itinéraire pour les jours suivants.

Pour une randonnée par étapes, donnez un nom reconnaissable à votre aventure. Depuis Epic, le bouton supérieur droit donne accès à Renommer Epic. Un nom de destination ou de projet sera plus facile à retrouver qu’une suite d’entrées difficilement identifiables dans l’historique.

Retrouvez les statistiques et terminez le bon Epic

Lorsque vous rouvrez la fonction, la montre affiche l’Epic en cours ou le plus récemment enregistré. Le menu permet d’ajouter un parcours, d’en créer un nouveau pour la navigation ou de consulter Toutes les statistiques. Vous retrouvez ainsi les activités et les données de l’ensemble.

Le bouton inférieur gauche permet également d’accéder à l’historique. Cette vérification aide à distinguer le projet actuel d’une aventure déjà terminée, notamment si vous utilisez Epic pour plusieurs déplacements. La commande Terminer Epic enregistre et arrête cet ensemble lorsque votre aventure est achevée.

Avant un nouveau voyage, ouvrez la fonction et regardez le nom ainsi que l’état du journal affiché. Vous éviterez de poursuivre involontairement le projet précédent et garderez des ensembles qui correspondent aux sorties que vous souhaitez raconter.

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