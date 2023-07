6 millions d’utilisateurs recevront une compensation de Facebook. Leurs informations personnelles ont été divulguées

Est-ce que Facebook vous doit de l’argent ? Après une fuite de données majeure, environ 6 millions d’utilisateurs pourraient être indemnisés. Découvrez si vous faites partie des personnes concernées.

Un dédommagement pour des millions d’utilisateurs

En général, quand une offre d’argent rapide vous parvient sur Internet, l’approche prudente serait de rester sceptique. Toutefois, dans ce cas précis, l’exception confirme la règle. Facebook est sur le point d’indemniser près de 6 millions de personnes suite à une fuite massive de données personnelles, qui a vu le vol de plus d’un demi-milliard de records.

Êtes-vous touché ?

Vous vous demandez si vous faites partie des personnes touchées ? Vous avez peut-être remarqué une augmentation des appels et des messages spam ces dernières années, un signe possible que vous avez été affecté par cette violation de données. Vous pouvez vérifier cela grâce à l’outil en ligne Have I Been Pwned. Il vous suffit de rentrer votre numéro de téléphone dans un format international.

Les premières décisions de justice

Les premières décisions de justice ont confirmé le droit des victimes à une indemnisation. Des juristes de la Stiftung Warentest ont même préparé un modèle de lettre pour vous aider à demander un dédommagement auprès de la maison mère de Facebook, Meta.

La riposte de Facebook

Bien que des décisions aient été rendues, elles ne sont pas encore définitives. Les tribunaux ont ordonné à Facebook de payer des indemnisations aux utilisateurs du réseau social touchés par la violation de données. Par exemple, les juges de Paderborn ont jugé approprié d’infliger des amendes de 500 euros dans deux cas, tandis qu’à Lüneburg et Stuttgart, Meta a été condamnée à payer 300 euros. Des tribunaux ont ordonné à Facebook de payer 1 000 euros de dommages-intérêts pour douleur et souffrance à Gießen et Zwickau, et 3 000 euros à Oldenburg.

Quels sont vos recours ?

Si vous disposez d’une assurance protection juridique, vous pouvez engager un avocat sans craindre les frais. Cependant, les experts juridiques de la Stiftung Warentest recommandent de demander d’abord une indemnisation à Meta. Vous pouvez utiliser la lettre modèle pour formuler correctement votre demande. En outre, ils recommandent de joindre plusieurs e-mails contenant du spam ou des virus, ainsi que des captures d’écran de messages indésirables que vous avez reçus récemment comme preuves.

En premier lieu, vous pouvez envoyer une réclamation par e-mail à impressum-support@support.facebook.com. Cependant, Meta peut ne pas confirmer la réception de votre demande. Si après trois jours vous n’avez pas reçu de réponse, vous pouvez imprimer votre demande et l’envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse de la société en Irlande.

Selon la Stiftung Warentest, les demandes d’indemnisation expireront fin 2024 au plus tôt. Ainsi, vous avez encore du temps pour faire valoir vos droits.

