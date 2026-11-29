Le jeu de tir tactique arrive sur consoles le 3 décembre. PS5, Xbox Series et PC pourront partager leurs parties, avec de la coop à dix et un mode compétitif distinct.

Zero Hour arrive sur PS5 et Xbox : la coop à dix réunira aussi les joueurs PC

Vos amis sur PS5, Xbox Series et PC pourront jouer ensemble à Zero Hour à partir du 3 décembre 2026. Le jeu de tir tactique arrive sur consoles avec du cross-play et des missions coopératives pouvant réunir jusqu’à dix joueurs. Pour un groupe équipé de machines différentes, c’est la possibilité de former une même escouade sans changer de plateforme.

Dix joueurs dans la même équipe, ou deux équipes de cinq

Zero Hour propose deux cadres bien différents. En coopération, les joueurs affrontent les menaces d’une mission dans la même équipe. La limite annoncée est de dix participants en ligne. Le mode compétitif oppose, lui, deux équipes de cinq : il ne s’agit pas de la même expérience avec un autre nombre de places.

Le communiqué de lancement publié par Skymap Games et AttritoM7 Productions confirme également un mode solo avec des équipiers contrôlés par l’intelligence artificielle. Vous n’aurez donc pas besoin de réunir neuf amis pour découvrir le fonctionnement du jeu.

La coop annoncée est en ligne. Ne la confondez pas avec une partie à plusieurs devant la même télévision : un nombre élevé de participants ne signifie pas que le jeu propose un écran partagé.

Une mission se prépare avant d’ouvrir la porte

L’action se déroule dans des lieux fictifs inspirés du Bangladesh contemporain. Les objectifs présentés comprennent des libérations d’otages et des opérations de désamorçage. Le rythme recherché repose sur l’observation, la préparation de l’entrée et la coordination des déplacements.

La présentation PC sur Steam décrit aussi une gestion des ressources et de l’équipement. L’intérêt pour un groupe n’est donc pas uniquement d’être nombreux : il faut décider qui surveille un passage, qui avance et quand intervenir. Se précipiter ensemble dans la même ouverture n’est pas l’organisation que le jeu cherche à encourager.

Le communiqué mentionne par ailleurs un partenaire canin capable d’aider à recueillir des informations et à distraire les menaces. Cette possibilité complète l’équipement tactique ; elle ne transforme pas toutes les missions en une activité différente.

Le cross-play couvre les trois plateformes

La compatibilité annoncée réunit PS5, Xbox Series X|S et PC. Elle est rappelée dans les annonces officielles du studio. Les versions consoles rejoignent ainsi une communauté PC déjà installée, plutôt que de limiter chaque groupe à sa marque de console.

Le cross-play concerne la possibilité de jouer ensemble. Il ne faut pas en déduire que l’achat d’une version donne les autres, ni que toute progression sera automatiquement transférable entre les plateformes. Ces services sont distincts et doivent être confirmés séparément.

Ce qui accompagne la version console

Six ensembles d’apparences d’armes auparavant vendus séparément sur PC sont inclus dans la sortie console annoncée : Gold, Platinum, Titanium, Redline, Serpentine et Savanna. Ils servent à personnaliser les armes. Leur présence ne change pas le nombre de joueurs ni les conditions du cross-play.

Pour choisir le mode à lancer avec vos amis, retenez la différence : une escouade commune jusqu’à dix en coop, ou un affrontement à cinq contre cinq.