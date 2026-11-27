La Sound INF associe 150 W à des miroirs lumineux. Xiaomi annonce 28 heures sans éclairage et 7 heures en mode Beat, dans les mêmes conditions de volume.

Deux miroirs lumineux sur les côtés, une barre tactile pour choisir les couleurs et une puissance annoncée de 150 W : la Xiaomi Sound INF mise autant sur l’ambiance que sur la musique. Sa fiche mondiale est en ligne et un distributeur allemand l’affiche à 197,34 €. Pour un lecteur français, deux détails comptent avant de parler d’achat : aucune date française n’est établie et les 28 heures d’autonomie annoncées se mesurent avec les lumières éteintes.

Un effet de profondeur qui suit la musique

Sur la présentation officielle de la Sound INF, les deux extrémités utilisent des miroirs qui donnent de la profondeur aux effets lumineux. Le mode Beat les synchronise avec le rythme ; Ripple fait évoluer les couleurs, tandis que Steady conserve une ambiance fixe. Une barre tactile permet de choisir la couleur. C’est ce dispositif qu’il faut regarder pour comprendre le produit, plutôt que la seule puissance inscrite sur sa fiche.

Le système audio répartit les 150 W annoncés entre un haut-parleur de graves de 90 W et deux tweeters de 30 W. Ces puissances ne constituent pas une mesure de qualité sonore : sans essai d’écoute comparatif, elles ne permettent pas de conclure que cette enceinte sonne mieux qu’une concurrente.

28 heures sans éclairage, 7 heures en mode Beat

Les mesures internes de Xiaomi donnent jusqu’à 28 heures avec les lumières éteintes, contre 7 heures avec le mode Beat. Dans les deux cas, le volume est réglé à 50 % et la musique arrive en Bluetooth. La différence est donc utile pour organiser une soirée : l’autonomie mise en avant ne décrit pas l’enceinte avec son animation lumineuse active.

La Sound INF peut aussi alimenter un téléphone, jusqu’à 15 W. Xiaomi précise toutefois que cette recharge inversée est désactivée lorsque sa batterie passe sous 20 % ou que le volume de lecture dépasse 50 %. Il faut donc distinguer la présence d’un port de recharge et les conditions dans lesquelles il fournit effectivement du courant.

Une enceinte transportable de 2,7 kg, encore sans disponibilité française confirmée

La fiche allemande d’Alza indique 34 cm de longueur, 2,7 kg, une recharge USB-C jusqu’à 60 W et l’absence d’adaptateur secteur dans la boîte. Lors de notre consultation du 27 novembre, le marchand affichait 197,34 € avec un délai de livraison encore à préciser. Ce montant est un prix de distributeur allemand, pas un tarif officiel français.

Pour connecter plusieurs exemplaires, il faut distinguer les usages : deux Sound INF peuvent former une paire stéréo ; Auracast sert à diffuser vers plusieurs enceintes Xiaomi compatibles. Une simple mention Bluetooth sur une ancienne enceinte ne garantit pas cette seconde fonction.

Image : Xiaomi.