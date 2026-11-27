La Smart Plug 2 mémorise son état allumé ou éteint. Une panne d’Internet et une coupure électrique n’ont pourtant pas le même effet sur ses minuteries.

Après une coupure électrique, la Xiaomi Smart Plug 2 peut retrouver l’état allumé ou éteint qu’elle avait auparavant. Une lampe alimentée par cette prise peut donc se rallumer au retour du courant si la sortie était activée. En revanche, un compte à rebours en cours ne reprend pas automatiquement : Xiaomi précise qu’une interruption soudaine de l’alimentation l’arrête.

Cette distinction est expliquée dans la présentation française de la Smart Plug 2 Wi-Fi. La fonction existe sur un produit déjà commercialisé ; il s’agit ici d’un guide d’usage, pas de l’annonce d’une nouvelle prise. Elle mérite d’être comprise avant de compter sur une extinction programmée.

La prise garde une position, pas une réserve d’électricité

La mémoire porte sur la commande de la sortie : activée ou désactivée. Elle permet de rétablir cette position une fois l’alimentation revenue. La Smart Plug 2 ne contient pas pour autant une batterie capable d’alimenter l’appareil pendant la panne.

Situation Comportement annoncé par Xiaomi Sortie activée avant la coupure Retour à l’état activé lorsque le courant revient Sortie désactivée avant la coupure Retour à l’état désactivé Compte à rebours pendant une coupure électrique Le compte à rebours est arrêté Panne d’Internet avec alimentation maintenue Les programmations et comptes à rebours peuvent continuer

Une perte de Wi-Fi n’est donc pas équivalente à une coupure secteur. Dans le premier cas, la prise reste alimentée et peut exécuter les minuteries déjà configurées. Dans le second, elle s’éteint physiquement ; son compte à rebours est interrompu, même si elle retrouve ensuite son état de sortie.

Pour commencer, il faut un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz

Les spécifications du modèle ZNCZ302KK indiquent du Wi-Fi 802.11 b/g/n à 2,4 GHz. Choisissez donc ce réseau lors de l’installation. Un réseau uniquement disponible en 5 GHz ne correspond pas à la connexion annoncée pour cette prise.

Branchez la Smart Plug 2 sur une prise murale et attendez que son voyant clignote en orange. Dans Xiaomi Home, touchez le bouton « + » en haut à droite pour ajouter l’appareil. Sélectionnez la Smart Plug 2, puis renseignez le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi. Attendez la confirmation de connexion : Xiaomi décrit le passage du voyant orange au bleu une fois la configuration terminée.

La page du fabricant présente le retour à l’état précédent comme une fonction de mémoire. Elle ne documente pas, pour cette procédure, un interrupteur particulier à activer dans un sous-menu. Il n’est donc pas nécessaire de chercher un réglage dont le nom ne serait pas confirmé.

Une lampe permet de vérifier le comportement chez vous

Pour observer simplement la fonction, utilisez une lampe peu puissante dont l’interrupteur mécanique reste en position allumée. Activez la sortie de la prise dans Xiaomi Home, puis débranchez la prise connectée du mur avant de la rebrancher. Le comportement attendu est le rétablissement de la sortie et le rallumage de la lampe. Recommencez avec la sortie désactivée : elle doit retrouver cet état au retour de l’alimentation.

Cette manipulation est une vérification proposée au lecteur ; nous ne présentons aucun résultat d’essai effectué par Menow. Une lampe à commande électronique peut, de son côté, attendre un nouvel appui après une coupure. Il faut alors distinguer la sortie de la prise, de nouveau alimentée, et la logique de redémarrage de l’appareil branché.

Enfin, Xiaomi permet de lancer un compte à rebours en appuyant deux fois sur le bouton physique, sa durée étant personnalisable dans Xiaomi Home. Si vous vérifiez cette fonction, retenez la différence essentielle : son maintien sans Internet ne garantit pas sa reprise après une coupure électrique.

La puissance maximale dépend aussi du type de charge

L’assistance officielle de la Smart Plug 2 indique une limite de 16 A et de 3 680 W pour les charges résistives, avec une alimentation de 220 à 240 V à 50 Hz. La température de fonctionnement annoncée va de 0 à 35 °C. Ce maximum ne constitue pas une recommandation de brancher indifféremment tout appareil puissant ou motorisé.

Pour une lampe ou un autre équipement, vérifiez aussi sa propre notice : mémoriser l’état d’une sortie ne signifie pas que le redémarrage automatique convient à tous les usages. La fonction est surtout utile lorsqu’on sait précisément ce que fera l’appareil au retour du courant.