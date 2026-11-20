La Xiaomi Pad 9 Pro a un grand LCD fluide et sans scintillement PWM détecté ; la Honor MagicPad 4 privilégie les noirs profonds de l’OLED. C’est la différence qui mérite votre attention avant la fiche du processeur. Pour regarder un film dans la pénombre, lire longtemps ou tenir la tablette sans support, les deux choix n’ont pas les mêmes avantages.

Le rapprochement porte sur la Pad 9 Pro de 12,5 pouces et la MagicPad 4 de 12,3 pouces. Il ne faut pas le confondre avec une autre déclinaison chinoise de la tablette Honor. Les caractéristiques permettent de comprendre leur positionnement, sans transformer cette comparaison en essai réalisé par Menow.

Le tableau qui aide à choisir son écran

Point utile Xiaomi Pad 9 Pro Honor MagicPad 4 Conséquence à l’usage Dalle LCD de 12,5 pouces OLED de 12,3 pouces Honor éteint les pixels dans les zones noires ; Xiaomi conserve un rétroéclairage. Fréquence maximale 144 Hz 165 Hz La fluidité dépend aussi de l’application et du contenu. Luminosité Environ 900 cd/m² relevés dans le test 2 400 nits de pic HDR annoncés par Honor Une mesure et un maximum constructeur ne sont pas deux mesures identiques. Variation de luminosité Pas de PWM détecté dans l’essai OLED ; ne pas en déduire une absence de scintillement Un critère à regarder si vous êtes sensible au scintillement. Poids 580 g pour l’exemplaire testé Environ 450 g selon Honor Environ 130 g d’écart avant coque ou clavier.

Films sombres : l’OLED apporte autre chose que des couleurs vives

Sur un LCD, le rétroéclairage reste présent derrière l’image. Les bandes noires d’un film et les scènes nocturnes peuvent donc paraître plus grises, surtout dans une pièce sombre. L’OLED peut éteindre les pixels concernés : c’est le contraste, et pas simplement la saturation, qui change la perception.

Dans ses mesures de la Pad 9 Pro, Notebookcheck souligne cette différence de contraste et l’avantage HDR de la Honor. Cela ne rend pas le LCD mauvais pour regarder des vidéos. Le bénéfice de l’OLED devient particulièrement visible avec des zones très sombres à côté d’éléments lumineux.

Lecture prolongée : essayez à votre luminosité habituelle

Le LCD de Xiaomi conserve un argument distinct : l’absence de PWM détecté par le laboratoire. Le PWM désigne une manière de régler la luminosité en faisant varier rapidement l’éclairage. Certaines personnes y sont sensibles ; d’autres ne constatent aucune gêne.

Ce constat ne constitue ni une garantie de confort pour tous ni un diagnostic médical. Pour un achat destiné à lire longtemps, testez le même document à faible luminosité, puis à votre niveau habituel. Regardez aussi la taille des caractères et les reflets : un écran très lumineux n’efface pas tous les problèmes de lisibilité.

165 Hz ne garantit pas 165 images par seconde

La fiche Honor détaille un rafraîchissement adaptatif pouvant monter à 165 Hz. Ce plafond décrit l’écran. Un film, un jeu limité par son moteur ou une application qui n’exploite pas cette fréquence n’envoie pas automatiquement autant d’images. Il faut donc regarder ses usages réels plutôt que choisir uniquement le nombre le plus élevé.

En France, ne confondez pas importation et tarif local

Le test Xiaomi porte sur un appareil importé. Il ne suffit pas à établir un prix français TTC, une disponibilité locale ou des conditions de garantie identiques à celles d’une vente française. Aucun tarif français comparable, à stockage égal et vérifié pour ce rapprochement, n’est retenu ici.

Pour les films et une tablette tenue longtemps à la main, l’OLED et le poids inférieur de la Honor sont les arguments les plus lisibles. Celui qui cherche spécifiquement un LCD sans PWM détecté a une autre raison de regarder la Xiaomi. Le choix se joue sur ces besoins, puis sur le prix réellement proposé en France et les accessoires compris.