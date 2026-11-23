Un moteur à batterie agit sur la chaînette des stores existants. Compatibilité, autonomie et passerelle : les points qui changent réellement son installation.

Xiaomi veut automatiser vos stores sans les remplacer : ce petit moteur tire sur leur chaînette

Xiaomi présente un moteur qui transforme un store à chaînette en store motorisé, sans remplacer le store lui-même. L’accessoire, baptisé Mijia Curtain Companion Roller Blind Edition, fait tourner les billes de la chaînette pour monter ou descendre la toile. Il apparaît ce 23 novembre sur la plateforme chinoise Youpin, avant un financement participatif prévu à partir du 30 novembre. Aucun lancement français n’est annoncé.

L’idée répond à une contrainte familière : motoriser une installation existante demande souvent de remplacer le tube, le mécanisme ou l’ensemble du store. Ici, le moteur utilise la commande déjà présente. Cela évite de refaire le circuit électrique, puisqu’il fonctionne sur batterie, mais pas de vérifier précisément le type de store.

Une chaînette à billes est indispensable

La fiche chinoise du moteur publiée sur Youpin le présente comme un accessoire à ajouter après installation. Il accepte une fixation par vis ou par adhésif et actionne une chaînette en plastique ou en métal. Les billes doivent mesurer de 4 à 6 mm ; une simple corde ne convient pas, et les raccords de chaînette ne sont pas pris en charge.

Avant de regarder l’application, c’est donc la commande manuelle qu’il faut examiner. Le fait qu’un store s’enroule ne suffit pas : son mode d’entraînement doit correspondre. Les familles citées incluent notamment les stores à enroulement, certains stores à bandes alternées et les stores romains, sous réserve de cette compatibilité mécanique.

Le moteur peut entraîner un store jusqu’à 4 kg, avec une vitesse annoncée de 7 cm par seconde. Ce plafond concerne le store à déplacer, pas la force que l’utilisateur ressent lorsqu’il tire sur la chaînette. Pour deux commandes indépendantes, la fiche prévoit un ensemble de deux appareils : un seul moteur ne commande pas automatiquement les deux côtés.

Quatre mois d’autonomie, avec un scénario bien défini

La batterie intégrée atteint 4 600 mAh et l’appareil peut fonctionner pendant sa recharge. Les conditions d’autonomie relevées dans la documentation par IT Home sont précises : un store de 1,2 mètre, deux manœuvres quotidiennes et une batterie pleine au départ. Xiaomi annonce environ quatre mois en mode longue autonomie, contre trois mois en mode normal.

Un store plus sollicité, une course différente ou des automatisations répétées ne correspondent plus à ce scénario. Le nombre de mois ne doit donc pas être lu comme une durée garantie dans chaque pièce. La conception permet de retirer le bloc pour le recharger, et un réglage de tension de la chaînette sert à limiter le patinage.

La protection IP44 annoncée couvre les projections courantes. Elle ne signifie pas que le moteur peut être immergé ou posé dans n’importe quelle zone humide. Le mode nocturne permet par ailleurs de couper les voyants : un détail plus intéressant dans une chambre qu’un éclairage permanent ajouté près de la fenêtre.

La minuterie demande aussi une passerelle compatible

La commande existe sur le boîtier, dans l’application Mijia et par la voix, avec possibilité de définir les limites haute et basse de déplacement. Mais les commandes à distance et les horaires nécessitent une passerelle ou une enceinte compatible Bluetooth Mesh. La commande vocale s’appuie sur l’écosystème chinois XiaoAI ; une intégration française avec Google Home ou Alexa n’est pas établie.

Comme le détaille aussi le relevé de compatibilité et d’installation publié par MyDrivers, les scénarios automatiques doivent être configurés dans Mijia. La présence d’un détecteur ne suffit pas : il faut créer l’action qui relie sa détection à la fermeture du store.

Le financement participatif chinois commence le 30 novembre et se termine le 7 décembre. Pour un achat destiné à la France, la compatibilité mécanique, la région du compte Mijia et la passerelle disponible restent à vérifier avant le prix. Sans ces éléments, un moteur adapté à la chaînette peut rester inutilisable dans l’installation connectée déjà en place.