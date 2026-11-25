Xiaomi lance son laveur à vapeur 160 °C en Malaisie : ce chiffre ne désigne pas votre sol

Le Mijia Wireless Wet Dry Vacuum 5 Pro arrive sur le marché malaisien avec une promesse très visible : un nettoyage à la vapeur annoncé à 160 °C. Ce chiffre mesure la température à la sortie de sa chaudière, pas celle de votre sol. La distinction compte autant que celle de l’autonomie : les 40 minutes mises en avant correspondent au mode d’absorption de l’eau, pas à une séance de vapeur continue.

La présentation locale de la nouvelle gamme Mijia, publiée le 18 novembre, fixait le début des ventes de ce laveur au 24 novembre en Malaisie. Il s’agit de cette étape commerciale régionale, et non d’un lancement annoncé en France ou d’une première présentation mondiale. La fiche officielle Xiaomi Malaysia permet surtout de comprendre ce que l’appareil fait et comment ses performances sont mesurées.

La chaleur est produite dans la chaudière, puis projetée vers la zone à nettoyer

Le laveur associe vapeur, rouleau et aspiration. Le constructeur donne une température maximale de 160 °C à la sortie de la chaudière en mode vapeur. Il serait donc inexact d’affirmer que le revêtement atteint cette température. Le point de mesure est situé dans le fonctionnement de l’appareil, avant l’échange avec le sol et les salissures.

L’objectif annoncé est d’aider à décoller les traces difficiles, notamment grasses. Mais un chiffre de température ne permet pas, à lui seul, de déduire un résultat sur n’importe quelle tache ou n’importe quel revêtement. Xiaomi publie des essais sur des surfaces et des salissures déterminées ; ce ne sont pas des observations réalisées dans un logement par Menow.

Autre nuance importante : le taux de 99,99 % figurant sur la fiche concerne un test d’élimination de taches alimentaires. Il ne faut pas le transformer en taux de destruction des bactéries ni en garantie de désinfection d’une pièce.

Quatre modes, mais une autonomie qui ne se cumule pas avec toutes les promesses

Les modes disponibles sont standard, vapeur, absorption d’eau et puissant. L’aspiration atteint un maximum annoncé de 26 000 Pa dans les conditions d’essai du fabricant. Cette mesure de dépression ne remplace pas un test de ramassage sur un mélange réel de miettes, de cheveux et de liquide.

Chiffre annoncé Ce qui est réellement mesuré 160 °C Maximum à la sortie de la chaudière en mode vapeur. 40 minutes Autonomie mesurée en mode absorption d’eau. 340 m² Surface obtenue en mode standard dans le test du fabricant.

Ces trois valeurs viennent de scénarios différents. On ne peut donc pas les assembler en une promesse de nettoyage à la vapeur de 340 m² pendant 40 minutes. Pour une personne qui vise surtout les traces collantes dans une cuisine, la donnée d’autonomie du mode absorption ne répond pas directement à la durée de travail dans son usage principal.

Deux réservoirs et un entretien qui reste en partie manuel

Le réservoir d’eau propre est annoncé à 1 000 ml et celui d’eau sale à 700 ml. Leur séparation sert à distinguer l’eau amenée au nettoyage de celle récupérée. Elle ne dispense pas de vider et nettoyer les éléments concernés après utilisation.

Le cycle d’entretien du rouleau utilise de l’eau pouvant atteindre 100 °C, puis un séchage rapide annoncé autour de cinq minutes après le lavage. Là encore, plusieurs températures désignent des étapes différentes : la vapeur de nettoyage, l’eau utilisée pour le rouleau et la plaque chauffante de la base ne sont pas une seule et même mesure.

La fonction d’autonettoyage couvre le rouleau et les circuits d’eau. Xiaomi recommande encore un nettoyage manuel de la raclette, de l’orifice d’aspiration et d’autres composants. C’est la limite la plus concrète de la promesse d’entretien automatique : le cycle de la base facilite une partie du travail, sans rendre l’ensemble du laveur exempt d’entretien.