Le boîtier des Xiaomi Clip ne sert pas seulement à les recharger. L’enregistrement et le son haute définition dépendent toutefois du téléphone.

Xiaomi Clip : ces écouteurs ouverts ne servent pas seulement à écouter de la musique

Les Xiaomi Clip se portent autour de l’oreille, sans obstruer le conduit auditif. Mais leur boîtier possède aussi une commande d’enregistrement : Xiaomi décrit un triple appui pour démarrer ou arrêter la capture. Cette fonction mérite davantage d’attention qu’une simple promesse d’écouteurs légers, car son fonctionnement dépend du téléphone associé.

Visuel officiel : Xiaomi.

Leur mise en vente japonaise du 27 novembre ne constitue pas une nouvelle annonce mondiale. La présentation officielle internationale détaille déjà les usages et leurs conditions. Elle décrit plusieurs scénarios d’enregistrement, dont la captation ambiante et des contenus audio, vidéo ou d’appel. Xiaomi demande l’application Xiaomi Earbuds pour cette fonction. Le raccourci par triple appui sur un écouteur est désactivé par défaut et doit être attribué dans les réglages compatibles ou dans cette application.

Le boîtier devient une commande, pas un dictaphone autonome garanti

Un raccourci physique peut être pratique pour noter une idée sans chercher un bouton dans les menus du smartphone. Il ne prouve toutefois pas que toute la chaîne d’enregistrement fonctionne sans téléphone. Avant d’en dépendre pour une réunion ou un entretien, un essai court permet de vérifier où le fichier apparaît et si le son a bien été conservé.

Xiaomi précise que les enregistrements ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales. Pour une conversation, la marque avertit aussi qu’une capture sans le consentement de l’autre personne peut engager la responsabilité de l’utilisateur. La présence d’un bouton facilement accessible ne change pas cette question. Le produit peut simplifier un geste ; il ne dispense pas de décider quand ce geste est approprié.

Des écouteurs ouverts : un choix de confort, avec ses compromis

Xiaomi annonce un poids d’environ 5,5 g par écouteur et une liaison à mémoire de forme. Le concept laisse entendre l’environnement, ce qui peut convenir au bureau ou lors d’un déplacement. En contrepartie, il ne faut pas attendre d’un écouteur ouvert la même barrière physique qu’un embout dans le conduit. Le résultat sonore et la tenue restent à apprécier selon son oreille.

Les microphones et leur traitement du bruit servent notamment aux appels. Cette fonction ne signifie pas que le bruit extérieur est supprimé pour la personne qui écoute sa musique. Ces deux bénéfices sont souvent confondus dans les fiches commerciales.

Les trois conditions à regarder sur son téléphone

Le codec LHDC 5.0 requiert une compatibilité matérielle et logicielle ; Xiaomi mentionne Android 17 ou ultérieur, sans garantir tous les téléphones équipés de cette version. Les caractéristiques et conditions d’autonomie doivent donc être confrontées à son appareil.

Les caractéristiques distinguent 38 heures avec le boîtier en AAC et 25 heures en LHDC 5.0, à volume de 50 %. Le codec choisi modifie donc aussi l’endurance annoncée. Enfin, Localiser d’Apple concerne le boîtier, avec un iPhone sous iOS 18 minimum : il ne localise pas séparément chaque écouteur. Ce sont ces distinctions qui permettent de choisir en connaissance de cause.