Un voyant orange pour savoir où repasser : c’est le principe de la Mijia Sonic Sweep Electric Toothbrush 2, la nouvelle brosse à dents électrique de Xiaomi annoncée en Chine le 19 novembre. Un capteur à trois axes suit les mouvements du manche pour estimer les zones parcourues. L’intérêt est de rendre un oubli visible directement sur la brosse, sans devoir consulter un bilan sur son téléphone.

Le dispositif ne voit toutefois pas ce qui reste sur les dents. Il évalue le geste de brossage : un voyant blanc ne signifie pas que la plaque dentaire a été mesurée puis éliminée. Cette distinction permet de comprendre ce que cet accessoire peut réellement apporter au quotidien.

Un anneau lumineux pour repérer les zones à reprendre

Xiaomi répartit le suivi en 4 zones. L’anneau du manche utilise deux couleurs : le blanc pour les secteurs considérés comme couverts et l’orange pour ceux où le suivi estime qu’il faut repasser. Le lecteur n’a donc pas à interpréter une note globale de brossage : le retour visuel porte sur la couverture des zones.

Concrètement, l’information sert à revenir vers un secteur signalé en orange plutôt qu’à prolonger le passage au même endroit. La brosse ajoute un rappel par vibration toutes les 30 secondes pour rythmer les changements de zone. Ce rappel et l’anneau remplissent deux rôles différents : le premier donne une cadence, le second fournit un retour sur les mouvements détectés.

Il ne faut pas en attendre une carte dent par dent. Un capteur de mouvement renseigne sur l’orientation et les déplacements du manche, pas sur l’état de chaque surface dentaire. Le système constitue donc une aide pour éviter de parcourir toujours les mêmes endroits, sans prouver à lui seul la qualité du nettoyage.

3 modes, avec un démarrage progressif

La brosse combine des vibrations soniques avec un mouvement de balayage de grande amplitude. Xiaomi annonce une fréquence de 24 000 vibrations par minute. Ce chiffre décrit le fonctionnement du moteur ; il ne suffit pas à établir qu’elle nettoie mieux qu’un autre modèle.

Les modes proposés sont Doux, Nettoyage et Blancheur. Le dernier mode utilisé est mémorisé, ce qui évite de refaire son choix à chaque séance. Au démarrage, la puissance monte progressivement pendant environ 3 secondes, une fonction destinée à limiter les projections de dentifrice.

Deux types de têtes sont proposés : une tête standard avec des filaments à profil diamant et une version sensible à filaments fins. L’arrière souple de la tête vise à atténuer les contacts avec les dents. Les filaments comportent aussi un indicateur d’usure dont la couleur s’estompe, destiné à rappeler le remplacement de la tête autour de trois mois. Le mode nommé Blancheur reste une appellation de fonctionnement, pas la démonstration d’un résultat de blanchiment.

Les 180 jours annoncés ne concernent pas tous les modes

L’autonomie maximale annoncée atteint 180 jours en mode Doux, contre 100 jours en mode Nettoyage. Ces durées reposent sur deux séances quotidiennes de deux minutes. Elles ne correspondent donc ni à un fonctionnement continu ni à une mesure indépendante réalisée par Menow. Des séances plus longues ou un autre usage peuvent modifier la durée entre deux charges.

La recharge se fait par USB-C et une charge complète est annoncée en environ 6 heures. Le manche mesure 236 mm et existe en blanc, rose, vert et bleu. Xiaomi indique une protection IPX8 pour le corps de la brosse.

Cette deuxième génération est commercialisée sur le marché chinois. Aucune date de lancement ni aucun tarif officiel en France ne sont confirmés à ce stade. Il serait donc prématuré de la présenter comme une nouveauté déjà disponible dans la boutique française de Xiaomi.

Le principe de l’indicateur de zones existait déjà sur une brosse précédente de la marque. L’actualité porte sur ce nouveau modèle, plutôt que sur l’invention du voyant orange. Son intérêt reste facile à saisir : fournir un rappel visible des endroits à reprendre. La limite est tout aussi concrète : la couleur traduit une estimation du geste, pas une analyse de la plaque dentaire.