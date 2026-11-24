Le Mijia Smart Fish Tank 2 Pro propose une configuration selon ses occupants. Un nouvel essai rappelle aussi les limites de cet aquarium connecté.

Xiaomi : cet aquarium propose ses réglages selon les poissons que vous possédez

Indiquez les espèces, la taille et le nombre de poissons : le Mijia Smart Fish Tank 2 Pro propose alors des réglages de pompe, d’éclairage et de distribution de nourriture. Dans son essai publié le 23 novembre sur SSPAI, ElijahLee décrit cette aide au démarrage, mais aussi des limites très concrètes : la condensation et le nettoyage n’ont pas disparu.

L’aquarium est commercialisé en Chine depuis cet été. Ce retour d’utilisation permet de distinguer les tâches automatisées de celles qui restent à la charge du propriétaire.

Les poissons renseignés dans l’application servent à préparer les horaires

Les recommandations de Xiaomi portent sur la circulation de l’eau, les périodes d’éclairage et les repas. Elles peuvent être appliquées ensemble dans l’application Mijia. Le propriétaire fournit les informations : l’aquarium ne reconnaît pas lui-même ses occupants. L’auteur présente ces propositions comme un point de départ, à adapter aux besoins des espèces.

L’application sert aussi à consulter la température et à commander les équipements. Le chauffage reste optionnel : le manuel prévoit l’achat d’un module dédié. L’essai mentionne séparément un port d’extension étanche de 5 W ; cette valeur ne décrit pas la puissance d’un chauffage fourni.

Environ 30 litres, avec une filtration accessible par le dessus

Le bac offre environ 30 litres et associe éclairage général et spot pour mettre en valeur le décor. La filtration retient d’abord les déchets solides, puis fait passer l’eau dans les filtres biologiques.

La notice officielle du modèle MYG300 indique un gabarit de 50,5 × 29,2 × 33,4 cm et environ 11 kg à vide. Le poids de l’eau et du décor s’y ajoute. La connexion utilise le Wi-Fi 2,4 GHz.

La notice prévoit encore des rendez-vous de nettoyage

Xiaomi recommande de nettoyer le distributeur de nourriture chaque mois, la pompe tous les deux mois, puis de remplacer le filtre mécanique à trois mois et les filtres biologiques à six mois. L’alimentation doit être débranchée avant l’entretien.

Dans l’essai, la buée reste visible sur les vitres et le dessus en saison froide. L’automatisation facilite donc surtout les réglages et les horaires : elle ne transforme pas ce bac en aquarium sans entretien. La notice réserve par ailleurs sa vente et son service après-vente à la Chine continentale.